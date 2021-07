Energie Implenia verkauft Gisiker Tochterfirma Tetrag an Krienser Swenex Das zukünftige Firmendomizil der neuen Swenex-Tochter Tetrag befindet sich in Rotkreuz. Dort werden sieben Personen arbeiten.

Tetrag-Chef Stephan Tomek (links) und Swenex-Chef Christof Lindemann. Bild: PD

Der Baukonzern Implenia verkauft seine Tochtergesellschaft Tetrag mit Sitz in Gisikon an die Krienser Firma Swenex (Swiss Energy Exchange). Finanzielle Einzelheiten geben die beiden Parteien in einer Mitteilung nicht bekannt. Tetrag und Swenex waren bereits vor der Transaktion Partnerfirmen.

Tetrag ist auf Energiemonitoring spezialisiert. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konzeption und der technischen Umsetzung von Systemen für den nachhaltigen Betrieb von Gebäuden und Anlagen. Die Leistung erstreckt sich vom Zähler bis zum Energiebericht. Das Unternehmen wurde 1997 als Tetrag Technische Treuhand AG gegründet. Rund zehn Jahre später erfolgte die Übernahme durch Implenia.

Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, blieb Tetrag aber in all den Jahren ein Exot innerhalb des Baukonzerns, der eigentlich ein anderes Kerngeschäft betreibt. Der Verkauf sei ein weiterer Schritt von Implenia in der Fokussierung auf das Kerngeschäft, heisst es entsprechend in der Mitteilung von Implenia. Künftig konzentriere man sich auf integrierte Bau- und Immobiliendienstleistungen in der Schweiz und in Deutschland. In weiteren Märkten werde Implenia Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturprojekte anbieten. Aus diesem Grund verkaufe Implenia Bereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören.

Mitarbeitende werden übernommen

Swenex wurde 2003 von Christof Lindemann gegründet und beschäftigt aktuell 45 Mitarbeitende. Das Krienser Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein von Versorgern, Produzenten und Netzbetreibern unabhängiger Schweizer Anbieter von Gesamtlösungen für die Energiebeschaffung und -bewirtschaftung (Energiebeschaffung, Energiedaten-Management, Abrechnung). Durch die Übernahme von Tetrag erweitere man das Portfolio und realisiere gleichzeitig Synergien auf Kundenseite, heisst es in der Mitteilung.

Die sieben Tetrag-Angestellten arbeiten künftig an einem neuen Firmensitz in Rotkreuz. Tetrag bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen und soll künftig mit einer gemeinsamen Strategie von Swenex weiterentwickelt werden. Die Übernahme wurde bereits am Mittwoch vollzogen, sodass Swenex ab sofort die operative Verantwortung für das Geschäft übernimmt.