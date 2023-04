In eigener Sache Technische Umstellung: kurzer Unterbruch auf unseren News-Websites Bei den Websites von CH Media ist es am Donnerstag für rund eine halbe Stunde zu einem Unterbruch gekommen.

Die Websites von CH Media waren kurzzeitig down. Keystone

Kurzzeitig waren am Donnerstagmorgen verschiedene Portale der Tageszeitungen von CH Media nicht erreichbar. Der Unterbruch entstand aufgrund einer technischen Umstellung und steht in keiner Verbindung mit dem Cyberangriff, der die Produktion der Printausgaben in den letzten Wochen zeitweise beeinträchtigt hatte. Für den kurzen Ausfall der Website entschuldigen sich Redaktion und Verlag. (chm)