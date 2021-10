Industrie Komax legt Standorte zusammen Der Dierikoner Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen hat eine Liegenschaft neben dem Hauptsitz gekauft und will seine beiden Schweizer Standorte konsolidieren.

Komax-Hauptsitz in Dierikon.

Bild: Roger Grütter

Komax hat in Dierikon ein Grundstück mit einem Produktions- und Bürogebäude vom Ebikoner Lifthersteller Schindler erstanden. Dieses befindet sich gleich neben dem Komax-Hauptsitz und erlaubt es dem Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen, künftig all seine Schweizer Aktivitäten an einem Ort zu vereinen. Das Gebäude am bisherigen Produktionsstandort in Rotkreuz soll verkauft werden.

Das Unternehmen habe jahrelang daraufhin gearbeitet, sämtliche Tätigkeiten in der Schweiz an einem Standort zu konsolidieren, um Logistik und Prozesse weiter optimieren zu können, schreibt Komax in einer Mitteilung vom Montag. Das gekaufte Grundstück in Dierikon enthalte bisher unverbautes Land von 6400 Quadratmetern. Dadurch habe sich Komax die Möglichkeit geschaffen, in Zukunft «an ihrem weltweit grössten Produktions- und Entwicklungsstandort weiter wachsen zu können». (gr)