Industrie Schindler mit deutlichem Gewinntaucher: Der neue Chef räumt auf und will den Koloss agiler machen Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler schneidet besser ab als erwartet, hat aber mit Altlasten und externen Widrigkeiten zu kämpfen. Bei der strategischen Neujustierung sieht sich das Management dennoch auf Kurs.

Silvio Napoli, CEO und Verwaltungsratspräsident von Schindler, am Konzernhauptsitz im luzernischen Ebikon. Bild: Boris Bürgisser (16. Februar 2022)

2022 war das erwartet schwierige Transformationsjahr für den Lift- und Rolltreppenhersteller. Schindler habe sich im letzten Geschäftsjahr auf die Bewältigung von Altlasten und die Anpassung an die Marktbedingungen konzentriert, sagte CEO und Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli am Mittwoch vor Medien und Investoren.

Das rückläufige China-Geschäft, Lieferkettenprobleme sowie die Teuerung bremsten Schindlers strategische Neujustierung zu mehr Effizienz merklich aus. Zwar konnte der Konzern mit Sitz in Ebikon LU den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 11,35 Milliarden Franken steigern. Die Profitabilität ging aber deutlich zurück. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um 16,4 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken, die bereinigte operative Marge (Anteil am Umsatz) schmolz von 11,1 auf 9,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 659 Millionen Franken stehen – ein Minus von 25,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zu viele Liftmodelle im Angebot

Die gerade im Vergleich zur Konkurrenz sinkende Profitabilität war mitunter einer der Gründe, weshalb Ex-Konzernchef Thomas Oetterli seinen Posten Ende Januar 2022 abrupt räumen musste. Silvio Napoli, der den Konzern seither im Doppelmandat führt, hat vor allem einen Auftrag: den Koloss Schindler wieder agiler machen und auf Effizienz trimmen.

Lange Zeit sah es so aus, als könne Schindler gar nichts falsch machen. Globale Megatrends wie die Urbanisierung und der demografische Wandel schienen dem Liftspezialisten direkt in die Hände zu spielen. Dann aber kam die Pandemie – und legte einige der strukturellen Probleme des Konzerns offen. Diese hatten sich über die Jahre angehäuft und begannen, auf die Profitabilität zu drücken. Der starke Franken, unterbrochene Lieferketten und die Teuerung taten ihr Übriges.

«Ich habe bereits bei meinem Antritt gesagt, dass es etwas Zeit brauchen werde, die Altlasten loszuwerden», erklärte der CEO und Präsident in Personalunion am Mittwoch. Inzwischen gehe es wieder in die richtige Richtung. «Die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 zeigt, dass die Erholung angelaufen ist.»

Die Altlasten wiegen zum Teil aber noch immer schwer, bei Schindler. Beispielsweise das grosse Angebot an Liftmodellen, das in den Augen des Neo-Managements zu teuer und aufwendig ist. Daher hatte Napoli bereits im Vorjahr angekündigt, das Produktportfolio zu straffen und zu modernisieren. Der nächste Schritt sei die Neulancierung eines vereinfachten Planungstools für modulare Aufzüge, bekräftigte er nun.

Schlüsselmarkt China stockt

Wegen des aktuell noch rückläufigen China-Geschäfts hinkt der Koloss zudem auf einem seiner Standbeine: den Neuinstallationen. Diese verzeichneten wegen des wachsenden Drucks auf die Immobilien- und Baubranche einen Rückgang. Dagegen wuchsen die Bereiche Modernisierung und Service, die den Rückgang bei den Neuanlagen zumindest abfedern konnten.

Führten durch die Bilanzmedienkonferenz (von links): Marco Knuchel, Head Investor Relations, Finanzchefin Carla De Geyseleer sowie Konzernchef und VRP Silvio Napoli. Bild: Urs Flüeler/Key (Ebikon, 22. Februar 2023)

Um die Effizienz zu steigern, verzichtet Schindler seit einiger Zeit auf Aufträge mit tiefen Gewinnmargen. Auch das sei etwas, was man anders mache als in der Vergangenheit, sagte Napoli. Nach einer Steigerung im Jahr 2021 sanken die Auftragseingänge 2022 um 1,7 Prozent auf 11,96 Milliarden Franken. Die Analysten waren daher von einem schlechteren Ergebnis ausgegangen. Das Übertreffen der Erwartungen verhalf der Schindler-Aktie am Mittwoch zu einem Höhenflug.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr bleibt das Management derweil vorsichtig und geht von einem Umsatzwachstum «im unteren einstelligen Bereich in Lokalwährungen» aus. Das Aktionariat soll trotz des Gewinntauchers erneut eine Dividende von vier Franken pro Aktie und Partizipationsschein erhalten.