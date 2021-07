Industrie Ruag Aerostructures verkauft einen Geschäftsbereich in Emmen 19 Mitarbeitende werden vom neuen Besitzer Fitindustry übernommen.

Zerspanung der Nutzlastaufhängung für das schwedische Militärflugzeug Gripen in den Produktionshallen in Emmen. Bild: PD

Ruag Aerostructures verkauft einen Geschäftsbereich in Emmen an die neu gegründete Fitindustry Emmen AG. Diese übernimmt laut einer Mitteilung voraussichtlich per Anfang September alle 19 Mitarbeitenden und alle Maschinen des Bereichs Zerspanung (Machining) und führt die Produktion am Standort Emmen nahtlos weiter. Finanzielle Einzelheiten geben die beiden Unternehmen nicht bekannt.

Am Standort Emmen werden metallische Teile, etwa Strukturen von Kontrollflächen, Nutzlastaufhängungen oder auch Turbinengehäuse für Zivil- und Militärflugzeuge aus ganzen Blöcken oder Platten gefertigt. Die Stärke der Produktion in Emmen sei die zerspanende Bearbeitung aller gängigen Luft- und Raumfahrtmaterialien von Aluminium und Titan bis hin zu hochwertigen Legierungen für grössere Dimensionen, erklärt das Unternehmen in der Mitteilung. Zukünftig werden diese Verfahren auch für weitere Industriezweige angeboten, etwa für den klassischen Maschinen- und Anlagenbau oder den Fahrzeugbau.

Der Verkauf sei Teil der laufenden strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Flugzeugstrukturbau, erklärt der Konzern weiter. Ruag Aerostructures steht seit geraumer Zeit unter Druck. Letztes Jahr musste die Mutterfirma Ruag International in Emmen 90 Stellen streichen, weil im Zuge der Einstellung der Produktion des A380-Flugzeugs Aufträge von Airbus weggefallen sind. Der Umsatz des Bereichs Ruag Aerostructures sank letztes Jahr um rund 32 Prozent auf 204 Millionen Franken. Der Verlust auf Stufe Ebit vergrösserte sich im Jahresvergleich von 22 auf 118 Millionen Franken. In diesen Zahlen sind die Standorte Emmen, Deutschland und Ungarn enthalten.

Ex-Chef von Ruag Aerostructures leitet Fitindustry

Ruag Aerostructures in Emmen werde sich in Zukunft auf die Bereiche Verbundwerkstoffe, Klebeverfahren und Baugruppenmontage von militärischen und zivilen Produkten in geringer Stückzahl konzentrieren, heisst es weiter. Dabei fungiere der Standort weiterhin als Tier-1-Supplier und bewirtschafte die ganze dazugehörige Wertschöpfungskette mit kompetenten Partnern. Kunden wie Airbus, Boeing, GE Aviation, Pilatus Aircraft und Saab sollen dank dem Verkauf des Geschäftsbereichs weiterhin «von der erstklassigen Qualität» profitieren können.

Fitindustry ist ein Schweizer Unternehmen mit lokaler Produktion und globaler Geschäftstätigkeit. Das Franchisemodell des Unternehmens ermögliche es anderen Firmen, sich lokal zu vernetzen und Synergien zu nutzen. Verwaltungsratspräsident Albert Duhanaj strebt mit der Eingliederung der neu gegründeten Fitindustry Emmen AG in die vorhandene Unternehmensfamilie – bestehend aus Krefatec Solutions AG, Turbal AG, Pamatool AG, Gremotool AG und Formteam AG – eine «Führungsposition in der Industrie» an, so die Mitteilung. Mit dem Zukauf des Machining-Bereichs von Ruag Aerostructures werde eine weitere Diversifizierung ermöglicht. CEO der Fitindustry Emmen AG ist Marc Ganne-Chédeville, ehemaliger Leiter von Ruag Aerostructures in Emmen. (mim)