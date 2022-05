Industrie Ruag schnappt sich Folgeaufträge von Pilatus Die beiden Zentralschweizer Firmen kooperieren bei Flugzeugbauteilen.

Ein PC-12-Höhenleitwerk, produziert von Ruag Aerostructures in Emmen. Bild: PD

Ruag Aerostructures und der Stanser Flugzeughersteller Pilatus haben ihre Partnerschaft erweitert. Laut einer Mitteilung haben sich die beiden Unternehmen auf Folgeaufträge für wichtige Bauteile der PC-21 geeinigt. Schon letztes Jahr konnte der Rahmenvertrag zwischen den beiden Unternehmen bis 2025 verlängert werden. Für sieben weitere Flugzeuge wird nun im Werk in Emmen die gesamte Rumpf- und Flügelstruktur produziert. Der Produktionsstart der sieben Maschinen hat bereits begonnen. Über das finanzielle Volumen des Auftrags machen die beiden Unternehmen keine Angaben.

Ruag Aerostructures und Pilatus arbeiten bereits seit 34 Jahren zusammen. Zahlreiche Bauteile für die Flugzeugtypen PC-7, PC-12 und PC-21 werden im Ruag-Werk in Emmen für den Stanser Flugzeugbauer produziert und montiert. 1988 übernahm Ruag Aerostructures die Entwicklung und Herstellung des PC-12-Höhenleitwerks und liefert seither als Single-Source-Lieferant an Pilatus. Das Höhenleitwerk ist die horizontale Fläche des Leitwerks am Heck eines Flugzeuges. Anfang Mai wurde das 2000. Höhenleitwerk für die PC-12 ausgeliefert. (mim)