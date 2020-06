Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz lehnt Konzernverantwortungsinitiative ab Verband warnt vor «gefährlichem Experiment».

IHZ-Direktor Adrian Derungs. Nadia Schärli (6. April 2020)

(mim) Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) lehnt die Konzernverantwortungsinitiative klar ab. In einer Mitteilung, in der wie in Wirtschaftskreisen üblich von Unternehmens-Verantwortungs-Initiative die Rede ist, wirbt der einflussreiche Verband für ein Nein zur Vorlage, die voraussichtlich am 29. November vors Volk kommt. Die IHZ werde sich im Rahmen der Nein-Allianz für die Interessen der Unternehmen und des Forschungs- und Werkplatzes einsetzen und aufzeigen, dass «die extreme Volksinitiative ein teures und gefährliches Experiment darstellt», heisst es. Gerade in der Nach-Corona-Zeit benötigten die Zentralschweizer Unternehmen Rechtssicherheit und keine Experimente.

Das Grundanliegen der Initianten teilen auch die Unternehmer aus der Zentralschweiz, doch die Volksinitiative setzt laut der IHZ auf einen falschen Weg, um soziale oder ökologische Fortschritte zu erreichen. «Die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen liegt in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Unternehmen, Staat und NGOs. Die Initiative hingegen verkennt die Komplexität der internationalen Wirtschaft gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern und führt dazu, dass die neuen Auflagen und sämtliche Haftungsrisiken vertraglich an Lieferanten delegiert werden», sagt IHZ-Direktor Adrian Derungs. Er führt weiter aus, dass die eindimensionale Verrechtlichung die Entwicklung und den Fortschritt behindere und in eine Sackgasse führe. Dem eigentlichen Ziel der Initiative werde so mehr geschadet als genützt.