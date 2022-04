Kommentar Wir spüren den Krieg im Portemonnaie – und warum an der Inflation auch Joe Biden mitschuldig ist Die Inflation steigt auch in der Schweiz. Gibt es ein Rezept dagegen? Autofreie Tage etwa könnten ein Anfang sein. Ein Kommentar. Niklaus Vontobel Drucken Teilen

Für ein 50-er Nötli bekommen wir immer weniger Waren. Die Inflation steigt. Symbolbild: Keystone

Was Putins Soldaten in der Ukraine machen, schockiert. Nichts anders aber taten sie schon im Syrien-Krieg: Städte zerbomben, egal, ob da Zivilisten sind. Europa tat dennoch nichts gegen seine Abhängigkeit von Putins Erdöl und Gas. Jetzt trifft es uns im dümmsten Moment.

Die Inflation war zuvor schon da. Weil die Lieferketten stockten; weil die Konsumenten lieber aus der Ferne südkoreanische Heimkinos zu sich kommen liessen, statt ins Kino zu gehen; weil Joe Biden in den USA ganze Billionen ausgab, um einen schnellen Aufschwung zu erreichen. Nun schlägt die Inflation mit Wucht zu.

US-Präsident Joe Biden. EPA

In den USA und in Deutschland ist sie so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Selbst in der Schweiz, wo die Preise über ein Jahrzehnt stagnierten, geht das Preisniveau hoch. Benzin, Gas, Heizöl verteuern sich, selbst Teigwaren. Damit verlieren die Haushalte an Kaufkraft: ihre Einkommen sind weniger wert. Und über allem hängt nun das moralische Dilemma, dem sich Europa anscheinend im Ukraine-Krieg nicht mehr entziehen kann, wie es dies im Syrien-Krieg noch konnte: Mit dem Geld, das Europa zahlt für Putins Gas und Erdöl, finanziert es seine Bomben.

Und nun? Inflation bekämpfen die Zentralbanken sonst, indem sie die Leitzinsen erhöhen. Die Nachfrage sinkt, die Preise steigen weniger. Geht es gut, wächst die Wirtschaft weniger, dafür ist die Inflation unter Kontrolle. Geht es nicht gut, ist die Inflation unter Kontrolle, aber es gibt eine Rezession. Millionen verlieren den Job.

Böse gesagt: Berufspendler müssen nicht mehr gegen teures Benzin demonstrieren – sie haben keinen Job mehr, zu dem sie pendeln müssten. Und ohnehin: bis dahin fällt noch manche Bombe auf ukrainische Schulen. Besser nicht nur auf die üblichen Mittel zählen.

Es sind längst nicht mehr allein Grüne, sondern Experten für nationale Sicherheit, die nun zum Energiesparen auffordern: autofreie Tage; obligatorische Limiten auf das Tempo von Autos und gar auf die Temperaturen in Wohnungen; von Zuhause aus arbeiten; oder die stärkere Subventionierung des öffentlichen Transports. So würde man schnell unabhängiger von Putins Öl und Gas, so das Argument. Und Putin hätte weniger Bomben.