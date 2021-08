Interview «Wir wollen Kundinnen und Kunden ohne Auto nicht verlieren»: Hornbach-Schweiz-Chef über Mobilität und den abnehmenden Boom in der Baumarkt-Branche Corona hat das Baumarkt- und Garten-Geschäft beflügelt. Bald wird es aber wieder einen Rückgang geben, sagt Hornbach-Schweiz-CEO Alessandro Pellegrini. Im Interview äussert er sich auch zur wandelnden Mobilität und zur Übernahme von Jumbo durch Coop.

Die Baumarkt-Branche gehört zu den Corona-Gewinnerinnen. Plötzlich explodierte die Nachfrage nach Schrauben, Werkzeugen und Holzbrettern. Hält der Boom noch immer an?

Alessandro Pellegrini: Der Do-it-yourself-Markt war auch vor der Pandemie wachsend, es drängten aber vermehrt Onlinehändler auf den Markt. Dadurch wurde der Konkurrenzdruck stärker. Seit Corona bewegt sich die ganze Branche aber auf einem ganz neuen Niveau. Die Umsätze sind bei allen in die Höhe geschossen. Auch beim Hornbach-Baumarkt-Konzern ist er letztes Jahr stark gewachsen, um über 15 Prozent. Den Umsatz der Schweiz geben wir nicht bekannt, wir sind aber zufrieden mit dem Verlauf.

Aber wie lange noch? Irgendwann haben sich die neuen Hobbygärtner und Hobbyheimwerkerinnen mit Pflanzentöpfen und Werkzeugen eingedeckt…

Einen Rückgang wird es wahrscheinlich schon geben. Menschen werden sich auch wieder für anderes interessieren und ihre Ferien zum Beispiel im Ausland statt mit Gärtnern verbringen. Das spüren wir schon jetzt leicht. Wie es weitergeht, hängt einerseits vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Andererseits glaube ich, dass es die Branche geschafft hat, in den Köpfen der Kunden etwas auszulösen. Die Freude am Werkeln zu Hause wird so schnell nicht wieder verschwinden.

Was ist momentan besonders angesagt? Welche Produkte sind gefragt?

Alles was die Gartengestaltung betrifft wie Hochbeete, Pflanzen, Grill oder Spielgeräte. Dann sind für den Innenbereich Dekorationsprodukte beliebt – seit Corona haben wir extrem viel Wandfarbe verkauft. Homeoffice-Bedarf wie Tischbeine oder Tischplatten ebenfalls. Darüber hinaus hat Hornbach viele Geschäftskunden wie Handwerksbetriebe, die frühmorgens ihren Zement oder ihre Gipsplatten abholen.

Werkeln Sie selber gerne? Ich schätze, dass das beinahe eine Voraussetzung für eine Spitzenposition bei Hornbach ist.

Da haben Sie Recht, ich bin ein Hardcore-User von Hornbach. Ich gärtnere viel und baue momentan einen Lieferwagen zum Wohnmobil aus. Etwas mit den Händen zu machen, ist für mich Entspannung pur.

Zur Person Alessandro Pellegrini (51) begann seine Laufbahn als Maurer und Polier bildete sich später in Handel und Vertrieb weiter. Bevor er 2002 bei Hornbach einstieg, arbeitete er als Salesmanager für Lego und 3M Schweiz. Bei Hornbach begleitete er dann den Eintritt in den Schweizer Markt mit und wurde Leiter der ersten Filiale in der Westschweiz. Inzwischen ist er seit 19 Jahren im Unternehmen, die letzten sechs Jahre als Landesgeschäftsführer. Mit seiner Familie wohnt er in der Westschweiz. Die deutsche Hornbach Baumarkt AG betreibt in neun europäischen Ländern 161 Bau- und Gartenmärkte und beschäftigt über 22'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Hornbach Holding gehören ausserdem die Gesellschaften Hornbach Immobilien und Hornbach Baustoff.

Die Branche bleibt in Bewegung: Coop schluckt Jumbo. Wie will sich Hornbach denn gegen den neuen Giganten behaupten?

Unser Ziel ist sicher nicht, Coop und Jumbo zu überholen. Zusammen werden sie über 100 Filialen haben. Wir haben weniger als zehn – dafür mit jeweils sehr grosser Fläche und einem grossen Sortiment. Wir wollen in unserem Einzugsgebiet die Nummer 1 sein. Kunden, die weiter weg wohnen, wollen wir mit unserem Onlineshop bedienen. Dabei setzen wir auf Dauertiefpreise, hohe Verfügbarkeit und Service statt auf Aktionen, wie es sie in anderen Baumärkten häufig gibt.

Erstaunlich, das gerade von einer deutschen Unternehmensgruppe zu hören, die doch für ihre Tiefpreisstrategien berüchtigt sind. Zumal die Preise bei Hornbach auch recht tief sind.

Das ist ein Vorteil unserer Gruppengrösse. Der Einkauf wird international gesteuert. So können wir grosse Volumen günstig einkaufen und eine Dauertiefpreisstrategie fahren. Daneben legen wir aber grossen Wert auf Beratung und Kundenbindung. Wer bei uns Wandfarbe kauft, wird zum Beispiel gleich hinsichtlich Farbroller und Abdeckklebeband beraten.

Sie sprechen von Beratung, aber ehrlich gesagt: Geht es einfach darum, dass Hornbach den Kunden so mehr verkaufen kann?

Natürlich. Es geht aber nicht darum, ihm unnötige Dinge anzudrehen. Was der Kunde nicht braucht, kann er ausserdem zurückbringen. Das ist besser, als wenn er zu Hause merkt, dass ihm für das Projekt etwas fehlt – und dann zu Jumbo oder Landi statt zu uns geht. Bei der Beratung setzt Hornbach deshalb auf Profis, sprich auf Fachleute wie Gipser, Maler oder Elektriker. Häufig sind es ältere Leute, die nicht mehr auf dem Bau arbeiten können oder wollen. Wir bilden sie dann noch in Sachen Kundenumgang aus. Genügend Fachleute zu finden, ist aber nicht immer ganz einfach.

Im Herbst eröffnen Sie eine achte Filiale im thurgauischen Sirnach und erschliessen damit die Ostschweiz. Wie läuft dort die Rekrutierung?

Sehr gut, wir haben schon fast 90 Prozent des Personals zusammen. Aktuell werden die Leute in bestehenden Filialen wie Littau, Affoltern oder Galgenen ausgebildet.

Achtet Hornbach bei Neuanstellungen darauf, ob die Personen geimpft sind?

Nein, das machen wir nicht. Ich weiss auch nicht, wie viele Mitarbeitenden geimpft sind und wie viele nicht. Das Impfen ist eine persönliche Entscheidung. Jenen, die sich impfen lassen wollen, machen wir es aber so einfach wie möglich. Impftermine können während der Arbeitszeit wahrgenommen und Nebenwirkungen zu Hause auskuriert werden.

Plant Hornbach weitere Filialen in der Schweiz? Oder ist das wegen des Online-Booms gar nicht mehr unbedingt nötig?

Ja, aktuell planen wir, auf 14 Filialen zu expandieren. Der Onlineshop macht konzernweit inzwischen 17 Prozent des Umsatzes aus, Tendenz steigend. Aber das Einkaufserlebnis, die Beratung und der Service bleiben wichtig.

Wann genau wird Hornbach seine 14 Schweizer Filialen haben?

In zehn bis fünfzehn Jahren. Der Bau neuer Filialen ist in der Schweiz sehr komplex. Das Bewilligungsverfahren dauert lang, Einsprachen kommen immer. Bis eine Filiale eröffnet werden kann, dauert es vier bis fünf Jahre. Je nach Kanton werden wir als verkehrsintensive Einrichtung klassifiziert. Dann ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Eine neue Filiale muss an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sein, gleichzeitig dürfen wir immer weniger Parkplätze bauen.

Stört Sie das?

Es sind nun mal Auflagen, an die wir uns halten müssen. Die Mobilität wandelt sich. Wollen wir Kundinnen und Kunden ohne Auto nicht verlieren, müssen wir uns ebenfalls wandeln und gute Transportlösungen bieten. Entweder wir liefern die Ware so schnell wie möglich nach Hause oder vermieten Fahrzeuge. Solche Angebote gibt es schon, sie sind aber noch ausbaufähig.

Werden die Lieferkosten sinken?

Möglich. Lieferkosten sind bei uns ein permanentes Thema.

Onlinehändler liefern oft gratis.

Das ist problematisch. Hier wird der Umsatz auf Kosten der Rendite erkauft. Das Fahrzeug, das Benzin und der Fahrer müssen schliesslich bezahlt werden. Bis zu einem Grad können Dienstleistungen umsonst sein, es gibt aber Grenzen. Doch manchmal muss man sich den Spielregeln des Marktes leider auch fügen.

Apropos fügen: Wie unabhängig ist Hornbach Schweiz von der Zentrale in Deutschland? Müssen Sie für einen neuen Laden oder eine Umgestaltung des Sortiments das Okay einholen?

Wir sind relativ frei. Hornbach hat erkannt, dass er seine neun Ländergesellschaften machen lassen muss. Sie kennen ihren Markt schliesslich am besten, haben eigene Spezialisten und Lieferanten. Grössere Themen wie Expansionspläne besprechen wir natürlich.

Was ist denn besonders am Schweizer Markt? Welche Eigenheiten gibt es im Vergleich zu Österreich, Schweden oder Rumänien?

In der Schweiz ist es gesetzestechnisch viel anstrengender als in anderen europäischen Regionen. Wir haben extrem viele Auflagen, die wir einhalten müssen. Hinzu kommt die Mehrsprachigkeit. Unsere Filiale in Biel ist komplett zweisprachig beschildert. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich die Sortimente der Filialen recht stark unterscheiden, obwohl die Schweiz klein ist und die Filialen nahe beieinander sind. In der Westschweiz sind bei Fliesen und Laminat zum Beispiel eher warme Farben wie beige oder braun gefragt. In der Deutschschweiz kältere Töne wie grau und schwarz.

Plant die Hornbach-Gruppe, in neue Regionen einzutreten?

Eine mögliche internationale Expansion wird von der Zentrale fortlaufend geprüft, aktuell sind mir aber keine weiteren Markteintritte bekannt. Im Fokus steht die Eröffnung neuer Standorte in den bestehenden Regionen.

Auf der ganzen Welt stockt es immer noch im Handel. Zuerst wegen der Blockade im Suezkanal, jetzt wegen dem Schiffsstau in China. Hat Hornbach deswegen Warenengpässe?

Wir hatten tatsächlich einen Warenmangel, konnten ihn aber mit Alternativprodukten kompensieren. Weil wir so grosse Sortimente haben, fallen Engpässe bei uns zudem weniger auf. Es gibt aber auch Produkte, auf die wir und andere Händler immer noch warten müssen. Zum Beispiel Zäune, Akkus für Maschinen und Anhänger.

Wann erwarten Sie, dass sich die Lage wieder beruhigt?

Aktuell ist die Situation noch angespannt. Niemand weiss, wann wieder Normalität eintritt. Dank dem, dass wir ein internationales Unternehmen sind, konnten wir unseren Einkauf auf dem Weltmarkt teils bereits umorganisieren und auf neue Lieferanten ausweichen.