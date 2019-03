Jens Alder soll Präsidium bei Schmolz+Bickenbach übernehmen

Schmolz+Bickenbach unbeeindruckt von Handelskriegsrhetorik

Der Spezialstahlhersteller Schmolz+Bickenbach hat von April bis Juni 2018 das beste Quartalsergebnis seit Jahren erzielt. Politische Wirren um Handelsbarrieren und Strafzölle hätten der lebhaften Nachfrage nicht geschadet, teilte der in Luzern ansässige Konzern am Mittwoch mit, und hob die Ertragsprognose für das Gesamtjahr an.