Live

Paradeplatz: Überläufer Khan startet bei der UBS - die Credit Suisse äusser sich zur Beschattungs-Affäre

Die Credit Suisse hat sich viel Zeit gelassen. Heute will sie sich erstmals offiziell zur Beschattungs-Affäre. Zudem tritt Ex-CS-Banker Kahn seinen Job bei der UBS an. Wir berichten live vom Paradeplatz in Zürich.