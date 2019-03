Jörg Lienert AG expandiert in den Aargau Der Kaderpersonalvermittler eröffnet eine neue Niederlassung in Aarau. Leiter ist der stellvertretende Geschäftsführer Tobias Lienert. Livio Brandenberg

Tobias Lienert (rechts), stellvertretender Geschäftsführer der Jörg Lienert AG und Markus Theiler, der die Firma seit 2013 leitet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. November 2013)



Nach Luzern, Zug, Zürich, Basel und Bern nun also auch Aarau. Seit dem 1. März 2019 wird die Jörg Lienert AG auch im grössten Nordwestschweizer Kanton präsent sein, wie es in einer Mitteilung der Kaderpersonalvermittlungsfirma vom Freitag heisst. Geführt werde die neue Niederlassung von Tobias Lienert (35), stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates der Jörg Lienert AG.

Diese ist seit über 35 Jahren auf die Suche und Selektion von Fach- und Führungskräften spezialisiert. Nachdem das Unternehmen vor 6 Jahren den Generationenwechsel eingeläutet hat, finde jetzt der Expansionskurs seine Fortsetzung, heisst es weiter. Die Eröffnung des neuen Büros an zentraler Lage in der Stadt Aarau sei ein «weiterer Schritt in der Umsetzung der qualitativen Wachstumsstrategie des Unternehmens».

Erschliessung von neuen Märkten

Tobias Lienert ist seit sieben Jahren im Unternehmen, die letzten Jahre hat er die Zürcher Niederlassung der Firma geleitet, Anfang 2019 hat er diese Aufgabe an Remo Burkart übergeben und widme sich nun dem Aufbau des neuen Marktes. «Die Nähe zu den Kunden und den Marktgebieten ist ein wichtiger Pfeiler unserer Unternehmensphilosophie», wird Tobias Lienert in der Mitteilung zitiert. Es sei zentral, dass «diese regionale Präsenz und das persönliche Netzwerk stark gewichtet werden». Dies sei für das Unternehmen bei der Erschliessung von neuen Märkten mitentscheidend, so Lienert.

Die Jörg Lienert AG mit Hautpsitz in Luzern beschäftigt über 30 Mitarbeitende. Zu den Kunden des Unternehmens zählen KMU, Konzerne, Behörden, Vereine und Stiftungen.