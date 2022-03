Kanton Luzern Härtefallgesuche für zweite Jahreshälfte 2021 können jetzt eingereicht werden Gesuche für das zweite Halbjahr 2021 können ab sofort bis Ende April eingereicht werden. Bei der Berechnung der Härtefallhilfe kommt ein neues Modell zum Einsatz.

Der Luzerner Kantonsrat hatte in der Märzsession weitere Mittel für die Härtefall-Unterstützung für von der Coronapandemie gebeutelte Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 und für das erste Halbjahr 2022 bewilligt. Die Verordnung ist nun in Kraft getreten. Ab sofort bis spätestens am 30. April 2022 können Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 ihr Gesuch via Website einreichen, wie das Finanzdepartement am Donnerstag mitteilt.

Das ist für ein Gesuch und eine Härtefallentschädigung erforderlich

Anspruchsberechtigt ist, wer die geltenden Kriterien für ein Härtefallgesuch – insbesondere 40 Prozent Umsatzeinbusse im Jahr 2020 im Vergleich zu 2018/19 oder behördliche Schliessung – erfüllt. Unterstützt werden kann, wer mit der bereits erhaltenen Unterstützung die Höchstgrenze noch nicht erreicht hat. Ausnahmen zur Höchstgrenze sind dann möglich, wenn Betriebe existenziell bedroht sind. Auch neue Gesuchstellende können eine Eingabe für die zweite Hälfte 2021 machen.

Die Unternehmen müssen dem Gesuch ihren Jahresabschluss 2021 und einen Halbjahresabschluss oder ein vergleichbares Dokument beilegen, damit die ungedeckten Kosten auf ein halbes Jahr berechnet werden können. Die Unterstützung erfolgt in Form von Beträgen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die für 2021 einen Gewinn ausweisen.

Neues Berechnungsmodell Bisher wurde für die Unterstützung ein auf Pauschalen basierendes Berechnungsmodell angewandt. Neu wird die Unterstützung anhand individuell berechneter, ungedeckter Kosten berechnet. Dies sei nun möglich, weil die aktuelle Lage der Pandemie ein detailliertes Verfahren zulasse, so der Kanton. Die Berechnung erfolgt, in dem für jeden Betrieb alle im zweiten Halbjahr 2021 erzielten Erträge zusammengezählt werden und davon liquiditätswirksame Kosten desselben Zeitraums abgezogen werden (Abschreibungen zählen demnach nicht dazu). Übersteigen die Kosten die Erträge, wird unter Einhaltung der bisherigen Höchstgrenze und weiterer Vorgaben Unterstützung geleistet. Die bisherigen Höchstgrenzen liegen grundsätzlich bei 20 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Vorjahre. Details hierzu und Ausnahmen, etwa für Betriebe mit Umsatzeinbussen von mindestens 70 Prozent sind auf der Website aufgeschaltet.

Für die Unterstützung stehen dem Kanton Luzern für den Zeitraum der zweiten Jahreshälfte 2021 die gesamte Bundesratsreserve von insgesamt rund 20 Millionen Franken sowie weitere bereits gesprochene Mittel zur Verfügung.

Die Gesuche werden gesammelt bearbeitet und von einer vom Regierungsrat eingesetzten Expertengruppe entschieden. Die Unterstützung für den Zeitraum des ersten Halbjahres 2022 läuft nach dem gleichen Schema. Gesuche dafür werden ab August 2022 entgegen genommen. (spe)