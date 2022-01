Aussichten Kleine philosophische Reflexion über Integrität Was ist eigentlich Integrität? Diese Frage wird in der Philosophie kontrovers diskutiert.

Magdalena Hoffmann

Es gibt einen Begriff, der in Diskussionen zur Führungsethik immer wieder fällt: Integrität. Das ist nicht weiter verwunderlich. Wirklich interessant daran ist vielmehr, dass nicht wenige Führungskräfte, darunter auch durchaus selbstbewusste, zögern, sich selbst vor anderen Personen als integer zu bezeichnen. Der Respekt vor dieser Selbstzuschreibung ist sehr gross, geradezu erstaunlich gross.

Woran liegt das? Unter den möglichen Gründen halte ich zwei für besonders plausibel: Zum einen mögen manche fürchten, als unbescheiden zu gelten, wenn sie sich selbst als integer beschreiben, da ihrer Meinung nach nur andere Personen eine solche Aussage über sie treffen könnten. Zum anderen verstehen einige Führungskräfte Integrität eher als eine Art ethischen Leitstern: Als ein normatives Ideal, an dem man sich orientiert und das man zu erreichen versucht, was aber letztlich nur einigen wenigen in der Unternehmenswelt gelingt (wenn überhaupt). Diese Mutmassungen werfen die Frage auf: Was ist eigentlich Integrität? Diese Frage wird in der Philosophie kontrovers diskutiert. Im Folgenden möchte ich mich auf drei Antwortversuche konzentrieren: 1) Integrität als eine Art der intakten Ganzheit, 2) Integrität als eine Form des Für-sich-selbst-Einstehens und 3) Integrität als ein Cluster mehrerer Tugenden.

Einigen Philosophen zufolge ist Integrität die gelungene Integration verschiedener Teile der eigenen Persönlichkeit zu einem harmonischen Ganzen; eine Form der intakten Ganzheit. Eine integre Person ist demnach frei von Ambivalenz und Widersprüchlichkeit in ihren Begierden, aber auch in ihren Verpflichtungen, Prinzipien und Werten. Das ist sehr anspruchsvoll und ein nie endender Prozess, der viel Selbstwissen und Selbstreflexion erfordert. Nach diesem Verständnis ist Integrität zuallererst eine persönliche Angelegenheit und frei von starken ethischen Anforderungen.

Andere Philosophierende ordnen Integrität in einem grösseren sozialen Kontext ein, wenn sie Integrität als eine Form des Einstehens für sich selbst gegenüber anderen bezeichnen. Demnach stehen integre Personen für ihre Überzeugungen ein – nicht nur, weil diese ihnen etwas bedeuten, sondern auch weil sie diese gegenüber anderen, gegenüber der Gemeinschaft als bedeutsam einschätzen. Zum Für-sich-Einstehen gehört, dass sie nicht lügen, sich zu erkennen geben und an ihren Überzeugungen festhalten, auch wenn sie unter Druck gesetzt werden – und dass sie angemessenen Respekt vor den Überzeugungen anderer zeigen. Diese Auffassung von Integrität hat mit ihrem Fokus auf Überzeugungen einen eher intellektuellen Zug.

Manche Philosophen halten den Versuch, Integrität begrifflich sauber einzufangen, für ausweglos, da Integrität so vielschichtig sei, dass man es eher als eine Art Cluster verstehen sollte, nämlich als ein Cluster mehrerer Tugenden wie Mut, Klugheit, Besonnenheit und Demut.

Doch was liegt dem Cluster zugrunde, was ist das verbindende Moment eines solchen Clusters? Der für die Unternehmenswelt interessanteste Vorschlag diesbezüglich stammt vom Philosophen Simon Robertson, der in seinem Buch «The Practice of Integrity in Business» Integrität als ein Bündel von Tugenden begreift, verbunden durch die Idee der Verantwortung (die er in mehreren Hinsichten durchdekliniert). Damit erklärt er Integrität zu etwas, was praktiziert werden muss, was Arbeit, Kreativität und stetiges Dazulernen erfordert – im Dialog mit Stakeholdern, aber auch Peers. Entsprechend gelte es, Gelegenheiten für einen solchen Dialog zu schaffen – in Unternehmen wie auch in Business Schools.

Robertsons Ansatz ist entlastend und einladend zugleich, denke ich. Entlastend, weil er Integrität als eine Praxis versteht, nicht als ein Attribut, das höchstens nur wenige besitzen. Einladend, weil er die Notwendigkeit des Dialogs mit anderen betont.