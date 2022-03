Kleinkaliber-Munition Patronen-Profit: Ruag kassiert in den USA dank Run auf Schusswaffen - aber nicht mehr lange Das giftige Politklima und die Pandemie führten zu einem Boom bei Verkäufen von Schusswaffen. Das spürte auch der Schweizer Technologiekonzern Ruag mit seinem Munitionsumsatz. Dieser dürfte mit dem Ukraine-Krieg zulegen – allerdings ohne Ruag.

Herstellung von 9-Millimeter-Patronnen: Die Munitionsabteilung des Rüstungskonzerns Ruag in Thun. Die entsprechende Sparte Ammotec wird an den italienischen Waffenkonzern Beretta verkauft. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ruag-International-Chef André Wall spricht gerne vom Weltall. Denn der ehemalige Rüstungsgüterkonzern in Bundeshand ist daran, sich neu zu erfinden: Ruag soll zum privatisierten, internationalen Space-Unternehmen werden. Die entsprechende Sparte mit Sitz in Zürich-Seebach tritt denn auch ab Mai unter dem galaktisch anmutenden Namen Beyond Gravity auf. Schon heute ist Ruag ein bedeutender Zulieferer für Raumfahrtprodukte in Europa und auch in den USA. Das restliche Ruag-Geschäft wird verkauft. Das nationale Militärgeschäft ist bereits abgetrennt.

Andre Wall ist seit Anfang 2021 Chef von Ruag International. Zuvor war er bei Iberia als Technikchef tätig, sowie als CEO bei SR Technics und Jet Aviation in der Schweiz. Davor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Rolls Royce Aero Engines und Toyota. Christian Merz / KEYSTONE

Doch noch ist die Realität eine andere. Die umsatzstärkste Sparte war im vergangenen Geschäftsjahr Ammotec, jene Division, die in Thun BE kleinkalibrige Munition für zivile und militärische Zwecke herstellt. 575 Millionen Franken generierte sie im vergangenen Jahr - ein Plus von 18 Prozent gegenüber 2020 und knapp die Hälfte des Gesamtumsatzes. Grund dafür seien höhere Preise, insbesondere in den USA, sagte Wall im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag.

Winchester-Patronen zuweilen ausverkauft

Und weshalb sind die Preise gestiegen? «Seit 2019 gab es einen Anstieg beim Verkauf von Kleinkaliberwaffen in den USA», sagt Wall. «In der Corona-Zeit ist es teilweise auch zu Hamsterkäufen gekommen.» Konkurrenten wie Winchester hätten die starke Nachfrage nach Munition zeitweise gar nicht bedienen können.

«Wir lieben Waffen hier»: Ein US-Barbershop in Idaho stellt im Schaufenster klar, wo er in Bezug auf das Waffenrecht steht. Ted S. Warren / AP

Was Wall nicht sagt: Die gestiegenen Waffen-Verkäufe waren nicht zuletzt eine Folge des vor allem durch Ex-Präsident Donald Trump angeheizten Politklimas in den USA und der Pandemie-Paranoia. Dieser Mix verführte so manche Leute dazu, sich eine Waffe anzuschaffen.

Verkauf an italienische Traditionsfirma

Dieser Löwenteil des bisherigen Umsatzes wird künftig Ruag allerdings fehlen. Denn die Ammotec-Sparte wird noch 2022 abgestossen. Erst letzte Woche gab der Konzern bekannt, Ammotec an die italienische Familienholding Beretta zu verkaufen. Über den Preis wird geschwiegen.

Beyond Gravity: Am Ruag-International-Sitz in Zürich-Seebach steht bereits der Schriftzug der ehemaligen Ruag Space. Der offizielle Namenswechsel der Unternehmenssparte erfolgt per 1. Mai. Christian Merz / KEYSTONE

Auf die Frage, wie stark aufgrund des Ukraine-Kriegs die Nachfrage nach Munition und Wartungs- und Montagearbeiten von Kampfjets gestiegen ist, gibt Wall keine schlüssige Antwort – wohl auch aus der Überlegung, nicht als Kriegsprofiteur dastehen zu wollen. Es sei aber kein Fehler gewesen, Ammotec jetzt anstatt erst in zwei Jahren zu verkaufen. «Denn die Privatisierung ist ein langer Prozess.» Und künftig sind Weltallmissionen für Ruag wichtiger als Kriege.

Beim Gewinn erzielte der Konzern ein Plus von 70 Millionen Franken – nach einem Verlust von 224 Millionen Franken im Vorjahr. Auch für das laufende Jahr rechnet Ruag mit einem positiven Betriebsergebnis.