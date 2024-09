KLIMASCHUTZ Widerstand gegen Verbrenner-Aus: Deutsche FDP sorgt mit Manöver in letzter Minute für Chaos in Brüssel Die Schlussabstimmung für das Verbot von Verbrennungsmotoren muss verschoben werden. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte im letzten Moment seinen Widerstand angekündigt. Sehr zum Ärger seiner grünen Koalitionspartner.

Drückt im letzten Moment auf den Stopp-Knopf: FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Bild: Keystone

Eigentlich war die Abstimmung im EU-Ministerrat, in der Vertretung der Mitgliedsstaaten, nur eine Formalie: Am Dienstag hätte das definitive Aus des Benzin- und Dieselmotors durchgewinkt werden sollen. Immerhin hatte man sich mit dem EU-Parlament längst geeinigt. Das Verbot von Verbrennungsmotoren bei Neuzulassungen ab dem Jahr 2035 war beschlossene Sache.

Nun aber hat der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Pläne ordentlich durcheinandergewirbelt. Am Dienstag liess Wissing überraschend verlauten, dass er dem Verbot doch nicht zustimmen werde. Er wolle sich nicht auf das «Prinzip Hoffnung» verlassen und pocht auf Technologieoffenheit anstatt ein pauschales Verbot.

Weil sich mit Bulgarien, Polen und Italien drei weitere Länder ebenfalls gegen das Verbrenner-Aus stemmen, könnte die notwendige Mehrheit verloren gehen. Am Freitag wurde die Abstimmung nun kurzfristig gestrichen und auf unbestimmte Zeit vertagt. Damit droht einem der Prestigeprojekte von Kommissionschefin Ursula von der Leyen im letzten Moment ein Motorschaden.

Deutsche Grüne im EU-Parlament fordern Machtwort von Scholz

Während man in Brüssel verwundert auf die deutsche Kehrtwende reagiert, ist man in der Ampel-Koalition in Berlin wütend. Deutschland habe dem Gesetz auf EU-Ebene bereits im November zugestimmt. «Diese Zustimmung war mit anderen Ressorts abgestimmt», so ein Sprecher der grünen Umweltministerin Steffi Lemke. Von einem «absurden Schauspiel, das grossen Schaden in der EU anrichtet», sprachen die Grünen im EU-Parlament und forderten «ein Machtwort innerhalb der Ampel-Koalition»

Damit Wissing seine Blockade abräumt, fordert er, dass mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betriebene Autos auch nach 2035 zugelassen werden können. Die EU-Kommission solle dafür sorgen, dass die Türe für solche sogenannten «E-Fuels» offen bleibt. Es liegt nun an EU-Klimakommissar Frans Timmermans, einen Kompromiss zu zimmern. Dass dies bis Dienstag möglich sein wird, scheint aber ausgeschlossen. Tatsächlich ist es höchst ungewöhnlich, zu einem so späten Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess einen bereits bereinigten Text nochmals aufzuschnüren.