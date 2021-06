Kommentar Betrugsvorwurf gegen Zuger Erdölfirma: Jede Firmenansiedlung muss vertieft geprüft werden Eine Zuger Erdölfirma prellt ihre Anleger angeblich um 70 Millionen Franken. In der Aufarbeitung solcher Fälle zeigt sich: Fast immer hätten sie verhindert werden können. Gregory Remez Hören Merken Drucken Teilen

Blick auf das Geschäftshaus an der Industriestrasse 47 in Zug, wo Terraoil seinen Firmensitz hat. Bild: Stefan Kaiser (16. Juni 2021)

Um insgesamt 70 Millionen Franken soll die Zuger Erdölfirma Terraoil ihre Anleger geprellt haben. Das ursprünglich in St. Gallen gegründete Unternehmen wurde einst von Politik und Wirtschaftsförderung für seine Innovation gefeiert. Zuletzt verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass Terraoil ein falsches Spiel treibt. So soll es die revolutionäre Erfindung zur CO 2 -neutralen Erdölförderung, mit der die Firma auf Investorenfang ging, nie gegeben haben. Statt in Förderanlagen floss das Geld der Anleger in ein undurchsichtiges Firmengeflecht.

Unweigerlich fühlt man sich an zig Betrugsfälle aus Zug erinnert, wo Investoren ebenfalls mit falschen Versprechen um ihr Geld gebracht wurden. In der Aufarbeitung solcher Fälle zeigt sich, dass sie fast immer hätten verhindert werden können – wenn Banken, Behörden und Revisoren nur genauer hingeschaut hätten. So auch bei Terraoil, wo es von Beginn an Ungereimtheiten gab. So hätte es etwa der Hausbank Credit Suisse auffallen sollen, wenn Einzahlungen von Anlegern jeweils innert 24 Stunden wieder abgezogen werden.

Auch offenbart sich an solchen Fällen stets das Dilemma der Wirtschaftsförderung. Natürlich freut sich grundsätzlich jeder Kanton über eine Firmenansiedlung, schliesslich winken zusätzliche Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Doch wer sein Netz allzu weit auswirft, der riskiert auch, mehr verdorbene Fische mitzufangen. Deshalb gilt es, jede Neuansiedlung ganz genau zu prüfen, gerade in heiklen Branchen wie der Rohstoffförderung.