Der Bund muss bei der Lohngleichheit nachbessern

Interview Donghua Li über die Olympischen Spiele: «Besonders der Skisport hat in China sehr stark an Popularität gewonnen»

Donghua Li gewann an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta Gold für die Schweiz am Pauschenpferd. Im Interview erzählt er von der Bedeutung des Wintersports in seinem Geburtsland – und seine eigenen Aktivitäten im Schnee.