Kommentar Der neue Hochdorf-CEO sendet ein klares Signal an die Milchwirtschaft Die Hochdorf-Gruppe vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Angesichts der desolaten finanziellen Lage des Unternehmens ist das nachvollziehbar. Maurizio Minetti

Der neue CEO der Hochdorf-Gruppe spricht Klartext. Gemäss Ralph Siegl will das börsenkotierte Unternehmen seine Abhängigkeit vom Rohstoff Milch reduzieren und stattdessen Innovationen wie vegane Ersatzprodukte vorantreiben. Hochdorf sieht sich nicht mehr als verlängerter Arm der Milchwirtschaft, sondern als eigenständiges Unternehmen, das in erster Linie Gewinne für die Aktionäre erwirtschaften will.

Ralph Siegl ist erst Mitte 2020 als Verwaltungsrat an Bord gekommen; seit Januar 2022 ist er CEO. Er kann die angestrebte Transformation also unbelastet umsetzen. Die gescheiterte Vorwärtsstrategie der Jahre 2017 bis 2019 haben andere zu verantworten. Zwar haben auch seine Vorgänger jeweils tief greifende Reformen versprochen, letztlich änderte sich im Kern aber wenig. Unter Siegl soll Hochdorf nach fast 130 Jahren als Milchverarbeiter ein Kompetenzzentrum für technologisch anspruchsvolle Spezial-Nahrungsmittel werden. Das ist ein grosser Schritt.

Natürlich wird Hochdorf auf absehbare Zeit ein wichtiger Abnehmer für die Milchbauern bleiben. Aber mit seiner Ankündigung sendet der neue CEO ein klares Signal: Hochdorf wird nicht länger auf Kosten der eigenen Substanz unrentable Produkte herstellen. Das ist aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar. Von einem gesunderen Hochdorf profitieren als Aktionäre schliesslich auch die Zentralschweizer Milchproduzenten.