Kommentar Der Traum von der eigenständigen Credit Suisse war naiv: Jetzt kann die UBS ihren Traum verwirklichen Nun sind die Würfel gefallen: Die CS Schweiz wird nicht verselbstständigt, sondern vollständig integriert. Florence Vuichard

Ein historischer Entscheid: Es bleibt eine Schweiz ohne Credit Suisse. Bild: Andrea Zahler/CH Media

Es kommt, wie es kommen musste: Die Credit Suisse wird vollständig in die UBS integriert und verschwindet. Eigentlich war das von Anfang an klar. Bereits in den Tagen nach dem geschichtsträchtigen Sonntag vom 19. März, als das Ende der einst so stolzen Grossbank besiegelt wurde, waren die Signale aus den Teppichetagen der UBS-Zentrale eindeutig: Dort wollte man schon damals nichts wissen von einer Abspaltung der CS Schweiz. Vielmehr ging es darum, eine «eine grössere UBS» zu bauen, wie es der mittlerweile geschasste UBS-Chef Ralph Hamers ausdrückte: «Build a bigger UBS.»

Jetzt wird diese grössere UBS auch tatsächlich gebaut. Neo-UBS-Lenker Sergio Ermotti hat zwar zwischendurch noch alle anderen möglichen Szenarien durchrechnen lassen, kommt aber zum gleichen Schluss wie sein Vorgänger: Eine Herauslösung der CS Schweiz ist äusserst kompliziert, schmälert den Gewinn, erfordert zusätzliches Kapital und birgt nicht absehbare Risiken. Die potenziellen Folgekosten wollen wohl auch jene Politiker nicht tragen, die bis vor kurzem lautstark auf eine Ausgliederung der Schweizer Einheit pochten.

Der etwas naive Traum einer eigenständigen Schweizer CS ist nun definitiv ausgeträumt. Doch die Schuld am Untergang der Credit Suisse trägt nicht die UBS. Es sind sind die ehemaligen CS-Manager und -Verwaltungsräte, welche sie mit einer Kombination aus Unfähigkeit und unstillbarem Risikohunger an jenen Punkt gebracht hatten, an dem sie alleine nicht mehr überlebensfähig war. Auch in der Schweiz nicht.