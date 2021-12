Kommentar Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Düstere Prognosen nicht eingetroffen Die grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz weisen heuer insgesamt mehr Beschäftigte aus als im vergangenen Jahr. Das ist eine überraschende Entwicklung, die auch mit dem Branchenmix in der Region zusammenhängt. Gregory Remez Hören Drucken Teilen

Die Sorge war gross, dass mit zunehmender Dauer der Pandemie das Risiko für Massenentlassungen steigen würde. Ein Blick auf die diesjährige Liste der grössten Arbeitgeber in der Zentralschweiz zeigt: In Einzelfällen hat sich diese Befürchtung bestätigt. Insbesondere in den von Corona stark gebeutelten Branchen wie der Gastronomie, der Hotellerie und dem Tourismus hat sich der Abwärtstrend vom Vorjahr fortgesetzt.

Zu einem breitflächigen Jobverlust ist es in der Zentralschweiz entgegen den grösstenteils düsteren Prognosen allerdings nicht gekommen. Zumindest bis anhin nicht. Zählt man etwa die Zahl der Beschäftigten der 133 grössten Arbeitgebern der Region zusammen, stellt man fest, dass in den letzten zwölf Monaten über 2400 zusätzliche Stellen geschaffen wurden.

Selbstredend betrifft das nur die Spitze des hiesigen unternehmerischen Eisbergs. Und all jene, die jüngst ihre Stelle verloren haben, dürfte dies wenig trösten. Dennoch handelt es sich dabei um eine bemerkenswerte Entwicklung, die so nicht unbedingt zu erwarten war. Sie zeigt sich exemplarisch auch daran, dass heuer 252 mehr Lehrlinge als im Vorjahr ausgebildet wurden.

Das lässt für die Zukunft hoffen. Zumal sich die Zentralschweizer Wirtschaft über die letzten Jahre diversifiziert hat und heute sehr breit aufgestellt ist. Der Branchenmix, der von Pharma über Industrie und Gewerbe bis Hightech reicht, scheint zu stimmen – und sorgt für eine gewisse Grundstabilität auf dem Arbeitsmarkt.