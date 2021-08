Kommentar Hochdorf-Jobabbau: Die Fehler passierten schon vor Jahren Das Ende der Produktion des Milchverarbeiters Hochdorf im Kanton Luzern ist besiegelt. Für die Mitarbeitenden ist dies umso bitterer, als dafür niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden kann. Maurizio Minetti Hören Drucken Teilen

Der taumelnde Milchverarbeiter Hochdorf ergreift drastische Schritte, um den Schuldenberg abzubauen. Die Fabrik in Hochdorf wird geschlossen und in den Thurgau verlagert; im Seetal verschwinden 120 Jobs. Das Areal beim Bahnhof muss im Hauruckverfahren verkauft werden. Zwar kriselte es bei Hochdorf schon seit Jahren, doch kaum jemand hatte mit einem Ende der Produktion in Hochdorf gerechnet. Sogar bedeutende Aktionäre zeigten sich am Dienstag überrascht.

Die 1895 gegründete «Südi», wie das Unternehmen im Volksmund teils heute noch genannt wird, ist mit der Verlagerung der Produktion in die Ostschweiz zwar nicht Geschichte. Vom traditionsreichen Unternehmen wird im Stammkanton Luzern ab 2023 allerdings nicht mehr viel übrig bleiben.

Die Schuld bei der jetzigen Führung zu suchen, ist jedoch verfehlt. Denn es waren frühere Chefs, die Hochdorf jahrelang in die falsche Richtung geführt und mehrfach strategische Fehler begangen haben. Zu Verantwortlichkeitsklagen gegen sie ist es allerdings nie gekommen, obwohl das finanzielle Debakel offensichtlich ist. Warum nicht? Man müsse die Vergangenheit hinter sich lassen und nach vorne schauen, war schon vor Jahren aus Aktionärskreisen zu hören. An dieser Haltung hat sich bis heute nichts geändert. Für die 120 Mitarbeitenden, die jetzt den Job verlieren, ein blanker Hohn.