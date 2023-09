Kommentar Hysterie auf dem Finanzplatz Die Abgänge bei der Finanzmarktaufsicht häufen sich. Doch dies ist mitnichten Grund zur Panik. Daniel Zulauf Drucken Teilen

Bei der Finanzmarktaufsicht häufen sich die Abgänge. Philipp Zinniker

Der abtretende Direktor Urban Angehrn hat sein Pult noch nicht einmal aufgeräumt, und schon kommt es bei der Finanzmarktaufsicht zum nächsten prominenten Rücktritt: Johanna Preisig, Leiterin des Geschäftsbereichs Strategische Grundlagen, folgt ihrem Chef in unbekannte Richtung.

Gleichentags kündigte auch der langjährige Mediensprecher Tobias Lux seinen Abgang an. Der Basler war vor 16 Jahren in die damalige Eidgenössische Bankenkommission eingetreten. Er erlebte dort die Finanzkrise, die Staatsrettung der UBS und 2009 die Umwandlung der EBK von der Bundesanstalt in eine privatrechtlich organisierte Behörde unter staatlicher Oberaufsicht.

In dieser Behörde läuft immer etwas – aber selten so viel wie in Angehrns Amtszeit. Der 58-Jährige übernahm seinen Posten im November 2021. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine. Plötzlich schossen die Inflationsraten in die Höhe und die Notenbanken mussten das Steuer herumreissen und blitzschnell die Leitzinsen erhöhen. Der Stress im globalen Finanzsystem setzte der geschwächten Credit Suisse besonders zu und sie hielt die ganze Finma monatelang in Atem.

Jetzt herrscht endlich etwas Ruhe. Sollten wir überrascht sein, dass einige Finma-Spitzenkräfte diesen Moment nutzen, um sich nach einem gesünderen Job umzusehen? Natürlich nicht! Der Exodus ist mediale Panikmache. Doch die Finma steht 15 Jahre nach ihrer Gründung vor grundlegenden Veränderungen. Der Bundesrat wird sich beim Entscheid über Urban Angehrns Nachfolge reiflich überlegen müssen, was die CS-Krise für die Behörde, ihre Organisation, ihre Führung und ihre instrumentelle Ausstattung bedeutet. Alles wichtig, aber kein Grund zur Hysterie!