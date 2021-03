Kommentar Ruag muss in Emmen schnell reinen Tisch machen Ruag International steht vor einer Restrukturierung. Lange hinauszögern sollte man diese nicht. Maurizio Minetti Hören Merken Drucken Teilen

Der Standort Emmen von Ruag International befindet sich in einer tiefen Krise. Zwar ist die Produktion von Komponenten für Weltraumraketen gut ausgelastet, auf der anderen Seite ist aber die Nachfrage nach Flugzeugteilen eingebrochen. Es ist von einer lang anhaltenden Durststrecke im Flugzeuggeschäft auszugehen: Die Luftfahrtbranche wurde von der Pandemie hart getroffen und die Ruag rechnet nicht vor 2025 mit einer richtigen Erholung.

Zwar hat die Coronakrise als Brandbeschleuniger gewirkt, doch die Probleme im Flugzeugstrukturbau bestanden schon vorher; die Ruag schreibt in diesem Bereich schon seit Jahren Verluste. Schon letztes Jahr hat sie in Emmen Dutzende Arbeitsplätze abgebaut. Rund 250 Vollzeitstellen zählt der Bereich heute noch in Emmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Flugzeugstrukturbau weitere Jobs wegfallen, ist gross.

Umso wichtiger ist es jetzt, dass der Konzern keine Zeit mehr verliert und schnell reinen Tisch macht. Wie soll die Neuausrichtung aussehen? Gibt es Hoffnung für die Angestellten? Ist ein Verkauf des Flugzeuggeschäfts an ein Drittunternehmen realistisch? Solche Fragen sollten schnell geklärt werden, damit die Belegschaft weiss, was Sache ist. Denn diese Fachkräfte wären bei anderen Unternehmen in der Region gefragt, sobald die Coronakrise überwunden ist. Das neue Management kann unbelastet an diese Aufgabe herangehen. Es gibt hier nicht viel zu gewinnen, nur Zeit.