Kommentar Skigebiet Andermatt-Sedrun: Die neue Grösse ist ein Vorteil – aber es braucht weiterhin lokale Verankerung Das Skigebiet Andermatt-Sedrun macht mit dem neuen Mehrheitsbesitzer Vail Resorts einen Sprung nach vorn. Doch ein entscheidender Vorteil fällt nun weg. Maurizio Minetti Drucken Teilen

Die Urner waren kritisch, als Samih Sawiris 2005 mit nicht viel mehr als einer Vision und viel Geld nach Andermatt kam. Kritisch sind sie heute zwar immer noch, aber sie wissen mittlerweile, dass Sawiris ein zuverlässiger Geschäftsmann ist. Man weiss, wie er tickt, und man weiss, dass er durchaus kompromissfähig ist. Ob Dynamic Pricing oder Hafenprojekt am Urnersee: Mit Sawiris lässt sich reden.

Nun wird das Herzstück seines Resorts – die Skiarena Andermatt-Sedrun – mehrheitlich einem börsenkotierten amerikanischen Unternehmen verkauft. Wird man am Hauptsitz von Vail Resorts im US-Bundesstaat Colorado die Sorgen und Ängste aus dem Urserntal ernst nehmen? Oder wird man eher auf die Aktionäre hören, die profitables Wachstum erwarten?

Die Absicht hinter dem Verkauf der Mehrheit der Skiarena ist durchaus verständlich. Vail Resorts ist der global grösste Player in Sachen Skigebiete. Will man Andermatt auf einer Stufe mit Zermatt oder St. Moritz positionieren, ist das der ideale Partner. Die Risiken sind aber nicht von der Hand zu weisen. Schliesslich haben die Verantwortlichen in Andermatt immer wieder hervorgehoben, wie vorteilhaft es doch sei, Bergbahnen, Hotels, Wohnungen bis hin zum Golfplatz aus einer Hand anbieten zu können. Nun werden in Andermatt neben Sawiris auch die Amerikaner mehr als ein gewichtiges Wort mitreden.