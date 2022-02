Kommentar Teurere Milchprodukte: Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der Hand Nahrungsmittel wie Milch sind teurer geworden. Jetzt lohnt sich der Preisvergleich für Konsumentinnen und Konsumenten erst recht. Maurizio Minetti Drucken Teilen

Milch, Rahm, Butter oder Joghurt: Solche Produkte sind zuletzt teurer geworden, und ab Frühling dürfte bereits der nächste Teuerungsschub folgen. Diesmal sind es die Milchbauern, die eine höhere Entschädigung fordern, weil die Produktionspreise etwa für Futter oder Dünger gestiegen sind. Doch die Landwirtschaft macht nur einen Teil des Preisschubs aus. Auch Plastik oder Karton für Verpackungen oder Diesel für den Transport sind teurer geworden. All das hat zum grössten Teil mit den immer noch stockenden Lieferketten im Zuge der Coronakrise zu tun, aber auch Ernteausfälle spielen eine Rolle.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind das keine guten Nachrichten. Doch dass Produzenten die gestiegenen Preise weitergegeben müssen, ist nachvollziehbar. Keine Branche, kein Unternehmen kann auf Dauer massiv höhere Kosten selber tragen.

Nahrungsmittelhersteller und Detailhändler sind aber in der Pflicht, Auswüchse im Schach zu halten und massvoll zu agieren. Paradoxerweise sind die Preiserhöhungen eine Chance für den Handel, die Kundschaft an sich zu binden. Wer in einem Umfeld steigender Kosten geschickt kalkuliert und dank intelligenter Beschaffung unter dem Preis der Konkurrenz bleibt, kann möglicherweise Marktanteile gewinnen. Konsumentinnen und Konsumenten haben es selbst in der Hand, wo sie ihren Einkaufskorb füllen.