Konjunktur Diese Indikatoren zeigen einen Boom an – vor allem im Konsum In den ersten drei Monaten ist die Wirtschaft nochmals eingebrochen. Dennoch zeigen alle Indikatoren eine rasche Erholung an. Vor allem ein Corona-Verlierer wird nun zum Gewinner.

Leben ohne Coronamassnahmen: Es darf wieder konsumiert werden. Sandra Ardizzone

Gegen Ende 2020 hatte sich die Wirtschaft noch erholt, die Wirtschaftsleistung hatte zugenommen. Im Sommer gab es gar ein Quartal mit einem rekordhohen Wachstum von 7 Prozent. Es sah schon nach einer raschen Erholung aus. Doch dann kam die zweite Welle, der zweite Lockdown. Und das war es dann mit dem Aufschwung. Einige Monate später zeigen sich die Folgen nun in den Statistiken. Das Bruttoinlandprodukt schrumpfte nochmals um 0.5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) heute vermeldet. Der zweite Lockdown hat die Wirtschaft nochmals zurückgeworfen.

Nun folgt quasi der zweite Anlauf zur grossen Erholung. Dieses Mal dürfte das Coronavirus unter Kontrolle bleiben. Die Impfkampagne startet nun durch, die Anfangsschwierigkeiten scheinen überwunden. Und es fehlt nicht an Indikatoren, die sehr hoch stehen oder gar rekordhoch - und damit eine rasche Erholung anzeigen oder gar einen Boom.

Stimmung in der Industrie Der Sammelindikator «Konjunkturstimmung Schweiz» fasst 30 Stimmungsindikatoren zusammen Jan 05 Feb 05 Mär 05 Apr 05 Mai 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Okt 05 Nov 05 Dez 05 Jan 06 Feb 06 Mär 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Sep 06 Okt 06 Nov 06 Dez 06 Jan 07 Feb 07 Mär 07 Apr 07 Mai 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Dez 07 Jan 08 Feb 08 Mär 08 Apr 08 Mai 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Okt 08 Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mär 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mär 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mär 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11 Jan 12 Feb 12 Mär 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mär 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mär 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mär 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mär 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mär 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mär 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mär 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mär 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mär 21 Apr 21 -3 -2 -1 0 1 2 1,11 1,11 1,34 1,34 -2,37 -2,37

Der oben stehende Stimmungs-Indikator des Seco steht so weit oben wie lange nicht mehr. Noch besser waren die Zeiten gemäss diesem Indikator nur von 2006 und 2007. Im damaligen Wirtschaftsboom schwärmte der Boulevard noch vom «Boomland Schweiz». Es gebe so viel Arbeit zu erledigen, es gelte das Motto: «Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.» Dieser Seco-Indikator holt vor allem mithilfe von Umfragen ab, wie die Industrie die Wirtschaftslage sieht. Das ergibt Sinn.

Denn typischerweise kommen Aufschwünge via der Exportindustrie in die Schweiz. Wenn nämlich im Ausland die Nachfrage nach ihren Produkten steigt. So scheint es auch dieses Mal zu sein. Das 1. Quartal wäre noch schlechter ausgefallen, hätte nicht die Industrie schon wieder mehr exportiert als vor der Coronakrise. Gemäss Seco habe der schweizerischen Industrie vor allem geholfen, dass die Wirtschaften in den USA und in China wieder gut laufen.

Die Wirtschaft in Echtzeit Sammelindikator aus täglichen oder wöchentlichen Indikatoren 1 Woche 2019 2 Woche 2019 3 Woche 2019 4 Woche 2019 5 Woche 2019 6 Woche 2019 7 Woche 2019 8 Woche 2019 9 Woche 2019 10 Woche 2019 11 Woche 2019 12 Woche 2019 13 Woche 2019 14 Woche 2019 15 Woche 2019 16 Woche 2019 17 Woche 2019 18 Woche 2019 19 Woche 2019 20 Woche 2019 21 Woche 2019 22 Woche 2019 23 Woche 2019 24 Woche 2019 25 Woche 2019 26 Woche 2019 27 Woche 2019 28 Woche 2019 29 Woche 2019 30 Woche 2019 31 Woche 2019 32 Woche 2019 33 Woche 2019 34 Woche 2019 35 Woche 2019 36 Woche 2019 37 Woche 2019 38 Woche 2019 39 Woche 2019 40 Woche 2019 41 Woche 2019 42 Woche 2019 43 Woche 2019 44 Woche 2019 45 Woche 2019 46 Woche 2019 47 Woche 2019 48 Woche 2019 49 Woche 2019 50 Woche 2019 51 Woche 2019 52 Woche 2019 1 Woche 2020 2 Woche 2020 3 Woche 2020 4 Woche 2020 5 Woche 2020 6 Woche 2020 7 Woche 2020 8 Woche 2020 9 Woche 2020 10 Woche 2020 11 Woche 2020 12 Woche 2020 13 Woche 2020 14 Woche 2020 15 Woche 2020 16 Woche 2020 17 Woche 2020 18 Woche 2020 19 Woche 2020 20 Woche 2020 21 Woche 2020 22 Woche 2020 23 Woche 2020 24 Woche 2020 25 Woche 2020 26 Woche 2020 27 Woche 2020 28 Woche 2020 29 Woche 2020 30 Woche 2020 31 Woche 2020 32 Woche 2020 33 Woche 2020 34 Woche 2020 35 Woche 2020 36 Woche 2020 37 Woche 2020 38 Woche 2020 39 Woche 2020 40 Woche 2020 41 Woche 2020 42 Woche 2020 43 Woche 2020 44 Woche 2020 45 Woche 2020 46 Woche 2020 47 Woche 2020 48 Woche 2020 49 Woche 2020 50 Woche 2020 51 Woche 2020 52 Woche 2020 53 Woche 2020 1 Woche 2021 2 Woche 2021 3 Woche 2021 4 Woche 2021 5 Woche 2021 6 Woche 2021 7 Woche 2021 8 Woche 2021 9 Woche 2021 10 Woche 2021 11 Woche 2021 12 Woche 2021 13 Woche 2021 14 Woche 2021 15 Woche 2021 16 Woche 2021 17 Woche 2021 18 Woche 2021 19 Woche 2021 20 Woche 2021 -10 -5 0 5 10 15 10,11 10,11 -9,44 -9,44

Dieser Echtzeit-Indikator ist als Reaktion auf die Coronakrise entstanden. Diese Krise hatte nämlich alle Prognostiker besonders schlecht aussehen lassen. Ihre Prognose wurden einige Male über den Haufen geworden. Das Seco etwa unterschätzte erst das Ausmass der Krise, dann überschätzte es das Ausmass. Überraschen kann dies an sich nicht. In der Krise wurde der Gang der Wirtschaft von einem Virus bestimmt. Bekanntlich gehören Viren nicht zum Fachgebiet von Ökonomen. Auf jeden Fall behalf sich das Seco dann, indem es weitere Daten heranzog. Solche, die möglichst in Echtzeit über den Gang der Wirtschaft informieren. Dieser Indikator zeigt nun an, dass die Schweizer Wirtschaft schon viel Schwung aufgenommen hat - und bald wieder grösser sein wird als vor der Coronakrise.

Barometer der Konjunktur Sammelindikator aus 500 Indikatoren, die die Entwicklung in der nahen Zukunft anzeigen Jan. 2005 Febr. 2005 März 2005 April 2005 Mai 2005 Juni 2005 Juli 2005 Aug. 2005 Sept. 2005 Okt. 2005 Nov. 2005 Dez. 2005 Jan. 2006 Febr. 2006 März 2006 April 2006 Mai 2006 Juni 2006 Juli 2006 Aug. 2006 Sept. 2006 Okt. 2006 Nov. 2006 Dez. 2006 Jan. 2007 Febr. 2007 März 2007 April 2007 Mai 2007 Juni 2007 Juli 2007 Aug. 2007 Sept. 2007 Okt. 2007 Nov. 2007 Dez. 2007 Jan. 2008 Febr. 2008 März 2008 April 2008 Mai 2008 Juni 2008 Juli 2008 Aug. 2008 Sept. 2008 Okt. 2008 Nov. 2008 Dez. 2008 Jan. 2009 Febr. 2009 März 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 Aug. 2009 Sept. 2009 Okt. 2009 Nov. 2009 Dez. 2009 Jan. 2010 Febr. 2010 März 2010 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 Aug. 2010 Sept. 2010 Okt. 2010 Nov. 2010 Dez. 2010 Jan. 2011 Febr. 2011 März 2011 April 2011 Mai 2011 Juni 2011 Juli 2011 Aug. 2011 Sept. 2011 Okt. 2011 Nov. 2011 Dez. 2011 Jan. 2012 Febr. 2012 März 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Juli 2012 Aug. 2012 Sept. 2012 Okt. 2012 Nov. 2012 Dez. 2012 Jan. 2013 Febr. 2013 März 2013 April 2013 Mai 2013 Juni 2013 Juli 2013 Aug. 2013 Sept. 2013 Okt. 2013 Nov. 2013 Dez. 2013 Jan. 2014 Febr. 2014 März 2014 April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug. 2014 Sept. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Dez. 2014 Jan. 2015 Febr. 2015 März 2015 April 2015 Mai 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug. 2015 Sept. 2015 Okt. 2015 Nov. 2015 Dez. 2015 Jan. 2016 Febr. 2016 März 2016 April 2016 Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug. 2016 Sept. 2016 Okt. 2016 Nov. 2016 Dez. 2016 Jan. 2017 Febr. 2017 März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug. 2017 Sept. 2017 Okt. 2017 Nov. 2017 Dez. 2017 Jan. 2018 Febr. 2018 März 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug. 2018 Sept. 2018 Okt. 2018 Nov. 2018 Dez. 2018 Jan. 2019 Febr. 2019 März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug. 2019 Sept. 2019 Okt. 2019 Nov. 2019 Dez. 2019 Jan. 2020 Febr. 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 Aug. 2020 Sept. 2020 Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 Jan. 2021 Febr. 2021 März 2021 April 2021 Mai 2021 0 50 100 150 143 143 51 51

Und so ähnlich signalisiert dies auch der obenstehende Konjunkturbarometer, herausgegeben von der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. «Das Barometer erreicht abermals einen historischen Höchststand», schreiben die KOF-Ökonomen dazu. Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft seien als «sehr positiv» zu bewerten. Oder, wie es die KOF-Ökonomen auch schon formulierten: «Im Sommerhalbjahr schaltet in der Schweiz der Turbo ein.»

Boomender Konsum Wachstum gegenüber dem Vorjahr; in Prozent 2018 2019 2020 2021 2022 -4 -2 0 2 4 6

Und wenn das nun alles so kommt, wie es die vielen Indikatoren zeigen, dann dürften auch menschliche Gewohnheiten zum Zuge kommen - und einen Boom im Konsum auslösen. Denn in der Coronakrise brach der Konsum ein, was sonst überhaupt nicht zum üblichen Verlauf von Wirtschaftskrisen gehört.

Sonst galt eher die folgende Regel: da konnte kommen, was da wollte, die Shopper shoppten. Die Konsumausgaben nahmen weiter zu, als wäre nichts gewesen. Nur in der schweizerischen Immobilienkrise ging der Konsum zurück, aber nur ganz leicht. In der Coronakrise gab es einen Einbruch. Der Konsum war ja zeitweise auf das Notwendigste beschränkt worden. Nun haben die Konsumenten einiges nachzuholen. An der KOF Konjunkturforschungsstelle wird mit einem Konsumboom gerechnet. Und diese Wende vom Konsum-Verbot zur Konsumboom wird vor allem in einer Branche extrem ausfallen: in der Gastwirtschaft. Auf ein Minus von 17 Prozent im Jahr 2020 folgt ein Plus von 15 Prozent im Jahr 2022.

Wo der Konsum boomt Entwicklung gemäss Prognosen Gesundheit Freizeit und Kultur Verkehr Gastwirtschaft 2018 2019 2020 2021 2022 -20 -10 0 10 20

Ein erstes kräftiges Lebenszeichens kam heute schon. Wie das Bundesamt für Statistik vermeldete, war der Umsatz im Detailhandel im April um 35 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Vor einem Jahr steckte die Schweiz natürlich im Lockdown, der Konsum war zwangsweise eingeschränkt. Dennoch ist die Zunahme eindrücklich. Der Detailhandelsumsatz ist nämlich auch deutlich grösser als vor der Krise. Im Vergleich zum April des Jahres 2019 lag der Konsum um 9 Prozent höher. Verkaufsschlager waren Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Haushaltsgeräte und Einrichtungsgegenstände.