Konsortium bringt den Bitcoin auf die Tezos-Plattform Die weltweit führende Kryptowährung kann neu als Zahlungsmittel auf der Tezos-Blockchain verwendet werden. So soll die Liquidität des Bitcoins mit einer Blockchain der neusten Generation gepaart werden.

Unter der Federführung der Bitcoin Association Switzerland hat ein dezentrales Konsortium einen Bitcoin entwickelt, der auf der Tezos-Plattform läuft. Das Ziel ist gemäss einer Mitteilung, die Liquidität der grössten und ältesten Kryptowährung mit der Effizienz einer Blockchain der neusten Generation zu paaren. Fast alle der beteiligten Unternehmen stammen aus der Schweiz: Darunter die Krypto-Wechselstube Bitcoin Suisse mit Sitz in Zug oder das auf die sichere Aufbewahrung von Kryptoanlagen spezialisierte Start-up Taurus.

Vertrauensbeweis für die Technologie

Für Tezos ist dies ein grosser Erfolg. Das von einer Stiftung in Zug unterstützte Projekt, welches eine effiziente Blockchain der dritten Generation entwickelt, hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten 2018 einen Neustart gewagt. «Dass ein Konsortium aus Schweizer Firmen uns nun bei der Weiterentwicklung der Technologie unterstützt hat, zeigt uns, dass an unsere Technologie geglaubt wird», sagt Roman Schnider, Finanzchef der Tezos Foundation. «So können nun erstmals auch Finanzprodukte wie der Bitcoin auf der Tezos-Plattform eingesetzt und gehandelt werden, und auch Smart Contracts, also digitale Verträge, hinterlegt werden.»