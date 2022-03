Krieg in der Ukraine Vetropack rechnet mit 10 Prozent weniger Umsatz: Krieg in der Ukraine verdüstert Prognosen des Schweizer Glas-Herstellers Zwar waren Glasverpackungen im 2021 so gefragt wie nie. Das Unternehmen meldet deshalb einen Rekordumsatz. Für 2022 sieht es anders aus. Das Unternehmen musste ein Werk in der Ukraine schliessen.

Die Vetropack-Holding ist ein international tätiger Glasverpackungshersteller. Emanuel Ammon/Aura / WIR

Die Coronakrise hatte der Glasverpackungshersteller Vetropack mit Sitz in Bülach ZH kaum gespürt. Das Geschäftsergebnis des letzten Jahres präsentiert sich dementsprechend erfreulich: Der Nettoerlös der Gruppe kletterte um 23,2 Prozent auf 816,5 Millionen Franken. Die im Dezember 2020 neu akquirierte Tochtergesellschaft in der Republik Moldau trug 6,9 Prozent zur Steigerung der Nettoerlöse bei. Aus diesem Rekordergebnis resultierte ein Gewinn von 63,8 Millionen.

Trotzdem holen der Krieg in der Ukraine, die steigenden Preise und die bereits durch Covid strapazierten globalen Lieferketten die Gruppe mit fast 4000 Mitarbeitenden ein. Dies sei bereits im zweiten Halbjahr spürbar geworden, heisst es in einer Mitteilung: «Die kurzfristige und massive Erhöhung der Produktionskosten konnten im Berichtsjahr nur teilweise an den Markt weitergegeben werden.» Diese hat bereits die Marge nach unten gedrückt.

Auch wenn die Vetropack Holding mit einer europaweit steigenden Nachfrage nach Glasbehältern rechnet, sind die Unwägbarkeiten derzeit gross: «Unabhängig von dieser positiven Entwicklung stiegen in den letzten Monaten die Kosten für Betriebsmittel wie Energie, Rohstoffe, Verpackung und Transport extrem an», schreibt die Firma. Mit der zunehmenden Inflation würden auch die Personalkosten zunehmen. «Aufgrund dieser Kostenentwicklungen wird auch die Vetropack-Gruppe im laufenden Jahr weitere Preisanpassungen durchführen müssen.»

Werk in Gostomel produziert 2022 nichts mehr

Unmittelbar betroffen ist Vetropack vom Krieg in der Ukraine,m. Die Produktion im Glaswerk in Gostomel in der Nähe von Kiew, wo 600 Personen gearbeitet hatten, kam deshalb zum Stillstand (CH Media berichtete). Nachdem das Werk von Russen beschossen worden war, sagte Finanzchef David Zak: «Die meisten Familien unserer Mitarbeitenden sind auf der Flucht. Die Männer dürfen das Land allerdings nicht verlassen.» Man helfe den Mitarbeitenden nun bei der Flucht in die Slowakei.

Für das Jahr 2022 rechnet Vetropack nicht mehr damit, dass im ukrainischen Werk noch Glasbehälter produziert werden können. Die direkten Auswirkungen seien zwar schwierig zu beziffern, die Gruppe rechnet aber dadurch 2022 mit einem Einbruch des Nettoumsatzes um rund 10 Prozent. «Die erwartete positive Entwicklung des Umsatzes wird somit durch das Ereignis in der Ukraine überlagert und das konsolidierte operative Ergebnis und der Reingewinn des Vorjahres sind nicht zu erreichen.»