Industrie Kriselndes Flugzeugstrukturgeschäft von Ruag in Emmen bekommt neuen Chef Der Niederländer Paul Horstink soll das Schweizer Flugzeugstrukturgeschäft für die Kunden Pilatus, Boeing und Saab am Standort Emmen leiten. Ralf Drees konzentriert sich auf die ausländischen Niederlassungen.

Paul Horstink wird neuer Leiter Aerostructures Schweiz bei Ruag International. Bild: PD

Bei Ruag International kommt es erneut zu einem Wechsel an der Spitze. Der finanziell angeschlagene Konzern mit Standort in Emmen hat Paul Horstink per 16. August zum neuen Leiter Aerostructures Schweiz ernannt. Ruag Aerostructures ist der Zulieferbetrieb für Flugzeughersteller. Horstink soll gemäss einer Mitteilung das Flugzeugstrukturgeschäft am Standort Emmen «in die Zukunft führen». Als niederländischer Luftfahrt- und Wirtschaftsingenieur begann der 50-Jährige seine Karriere bei KLM, arbeitete für Stork Fokker Aerostructures und war technischer Direktor von Martinair. Weitere Stationen waren Thomas Cook Airlines, SR Technics und Iberia MRO.

Mit Ralf Drees hatte eigentlich erst im März ein neuer Mann die Leitung des gesamten Flugzeugstrukturgeschäft bei Ruag International übernommen. Doch Aerostructures wird nun per sofort in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Drees ist nur noch für das Airbus-Geschäft mit hoher Ratenfertigung in Oberpfaffenhofen (Deutschland) und Eger (Ungarn) zuständig. Sein Fokus sei, die Produktion nach dem «beispiellosen Einbruch der Luftfahrt» wieder hochzufahren, dabei die Qualität zu sichern und in Engineering-Projekten Innovationskraft für Airbus voranzutreiben, schreibt Ruag International.

Corona hat massive Auswirkungen

Paul Horstink hingegen soll ausschliesslich das Schweizer Flugzeugstrukturgeschäft mit kleiner Ratenfertigung für die Kunden Pilatus, Boeing und Saab am Standort Emmen leiten. Hier steht das Unternehmen seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Letztes Jahr musste Ruag International in Emmen 90 Stellen streichen, weil im Zuge der Einstellung der Produktion des A380-Flugzeugs Aufträge von Airbus weggefallen sind. Weitere Abbaurunden gab Ruag International im Oktober 2020 und im Februar dieses Jahres bekannt. Der Umsatz des Bereichs Ruag Aerostructures sank letztes Jahr um rund 32 Prozent auf 204 Millionen Franken. Der Verlust auf Stufe Ebit vergrösserte sich im Jahresvergleich von 22 auf 118 Millionen Franken. In diesen Zahlen sind die Standorte Emmen, Deutschland und Ungarn enthalten.

In Bezug auf die Aufspaltung in zwei Geschäftsbereiche sagt ein Ruag-International-Sprecher, das Flugzeugstrukturgeschäft müsse sich «angesichts der massiven Covid-19-Auswirkungen auf eine komplett veränderte Marktsituation» ausrichten. Diese personelle Verstärkung sei ein Teil der laufenden Restrukturierung. Die Absicht sei, das Führungsteam zu verstärken und damit beiden Geschäften die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und nicht an Tempo zu verlieren. Beschleunigt habe dieser Schritt zudem ein natürlicher Abgang bei der Standortleitung von Aerostructures in Emmen. Im Raumfahrtgeschäft, das ebenfalls schwergewichtig in Emmen angesiedelt ist, ändert sich hingegen nichts. (mim)