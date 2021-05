Zug Krypto-Investmentfirma CV VC sammelt 13 Millionen ein Mit dem frischen Geld sollen das Blockchain-Start-up-Portfolio ausgebaut und die internationale Expansion vorangetrieben werden.

Mathias Ruch, CEO von CV VC, an einer Medienkonferenz in Zug. Bild: Alexandra Wey/Keystone (20. September 2018)

(mim) Die Zuger Investmentgesellschaft CV VC (Crypto Valley Venture Capital) hat eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 13 Millionen Franken abgeschlossen. Mit dem frischen Geld sollen das Blockchain-Start-up-Portfolio ausgebaut und die internationale Expansion vorangetrieben werden, heisst es in einer Mitteilung. CV VC plant die Eröffnung von Niederlassungen in Afrika und Asien, wo Anwendungen und Lösungen mit der Blockchain-Technologie im Vormarsch seien. Eine erste Niederlassung in Dubai, unter dem Namen CV Labs Dubai, sei diese Woche eröffnet worden.

CV VC investiert seit zweieinhalb Jahren in Jungunternehmen aus der ganzen Welt, die sich in der Frühphase befinden (Early Stage). Diese entwickeln Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen auf der Blockchain-Technologie. Das Start-up-Portfolio besteht derzeit aus 27 jungen Blockchain-Unternehmen. Daneben hat CV VC ein eigenes Ökosystem aufgebaut, das aus dem Inkubator sowie Co-Working-Spaces in Zug, Vaduz und Dubai, Veranstaltungen und Beratung besteht. Zudem lanciert CV VC in Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern Anlageprodukte, dank denen Investoren an der Fonds-Strategie und am wachsenden Start-up-Portfolio der Zuger Gesellschaft partizipieren können. Das erste Zertifikat «Technology for Tomorrow» wurde soeben lanciert.

Wohl zwischen 50 und 70 Millionen Franken wert

Die Mehrheit der Aktien von CV VC gehören den Gründern Mathias Ruch, Ralf Glabischnig, Marco Bumbacher und Olaf Hannemann sowie einer Gruppe von Co-Gründern, zu denen der Schweizer Internetpionier und Gründer der Scout24-Gruppe, Daniel Grossen, der Gründer von Swiss Economics, Christian Jaag, und Lorenz Furrer, Gründungspartner von Furrerhugi, gehören. Das frische Geld stammt von diesen bestehenden Aktionären und neuen, heisst es auf Anfrage. Weitere Namen gibt CV VC nicht bekannt. Angaben zu ihrer Gesamtbewertung macht die Firma ebenfalls nicht. Laut Schätzungen des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» dürfte sie nach der Kapitalerhöhung zwischen 50 und 70 Millionen Franken wert sein.

Verwaltungsratspräsident von CV VC ist Alex Wassmer, CEO ist Mathias Ruch. Im Aufsichtsgremium sitzt zudem auch Alt-Bundesrat Johann Schneider-Ammann. «Diese Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte von CV VC. Sie unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells sowie die Attraktivität von Strategie und Geschäftsplan. Was CV VC in so kurzer Zeit erreicht hat, überzeugt die Investoren: Der Aufbau eines starken Start-up-Portfolios und eines florierenden Ökosystems», lässt sich Ruch in der Mitteilung zitieren.