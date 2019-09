Lafarge-Holcim schafft neue Stelle für Nachhaltigkeit Der Zuger Baustoffhersteller ernennt die Französin Magali Anderson als Leiterin Nachhaltigkeit. Sie war bisher für den Bereich Gesundheit und Sicherheit zuständig.

Magali Anderson. (Bild: PD)

(sda) Lafarge-Holcim erweitert seine Geschäftsleitung um die Stelle einer Verantwortlichen für die Nachhaltigkeit. Per Anfang Oktober 2019 wird die Französin Magali Anderson diese Aufgabe übernehmen, wie das Unternehmen mit Sitz in Zug am Mittwoch mitteilte.

Die Maschinenbauingenieurin verfügt demnach über internationale Industrieerfahrung aus verschiedenen Positionen in den Bereichen «General Management» und «Operations». Sie arbeitet seit 2016 für Lafarge-Holcim und ist seither für den Bereich Gesundheit und Sicherheit zuständig.