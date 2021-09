Landwirtschaft Hagel, Regen und Covid: Die Tessiner Weinbauern kämpfen mit den Folgen der Unwetter und der Pandemie Ein schwieriges Jahr für die Winzer im Tessin: Unwetter zerstörten einen Teil der Rebstöcke und die Absätze stagnieren. In den Weinkellern lagern Bestände für 2,5 Jahre Konsum.

Zuletzt schien die Sonne nur selten auf die Tessiner Rebberge - mit Folgen. Karl Mathis / KEYSTONE

Die Weinernte steht im September bevor. Allerdings verschiebt sich der Beginn der Traubenlese gegenüber den Vorjahren um rund zwei Wochen. Die Winzer im Tessin hoffen auf einige zusätzliche Sonnentage, welche die Trauben noch reifen lassen sollen. Schon jetzt ist von einem Annus horribilis, einem schrecklichen Jahr, die Rede. Grund sind die Unwetter und meteorologischen Extremereignisse, Hagel und Starkregen, welche den Rebstöcken zugesetzt haben und das Wachstum bremsten. Vor allem der nasse Juli war ein Problem. Die anhaltende Feuchtigkeit liess es nicht zu, die Reben zu spritzen. So bildeten sich teilweise Mehltau oder andere Pilzerkrankungen.

«Die Bilanz der Ernte ziehen wir am Schluss, aber in einigen Zonen des Tessins betragen die Verluste bis zu 90 Prozent der Produktion», so Giuliano Maddalena, Präsident des Winzerverbandes Federviti, dieser Tage bei einem Medientreffen in Cugnasco TI. Eine bittere Erkenntnis, welche dem Klimawandel geschuldet sein könnte: Hagelzüge, die bis anhin vor allem im Südtessin verbreitet waren, erfassten dieses Jahr auch das Nordtessin, wo Hagelschutznetze traditionell wesentlich weniger verwendet werden, etwa den Raum Bellinzona/Biasca oder das untere Maggiatal. Die gute Nachricht: Die Qualität der Trauben hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht gelitten. Der Jahrgang 2021 dürfte gut werden.

Ein Flickenteppich - im Gegensatz zur Romandie

Der zu erwartende Produktionsausfall ist vor allem für die kleinen Weinbauern ein Verlust, welche ihre Trauben an die grossen Weinkellereien oder Genossenschaften verkaufen. Haben sie keine Hagelversicherung, könnten sie leer ausgehen. Sie erhalten vier Franken pro Kilo Trauben. Im ganzen Tessin gibt es rund 2700 Weinbauern, davon bewirtschaften die meisten ihre Weinberge nur nebenbei als Hobby mit eine Rebbergfläche von unter 2000 Quadratmetern. Die Reben im Tessin bestimmen das Landschaftsbild nicht so stark wie etwa in den Kantonen Wallis oder Waadt. Die Rebberge bilden eher einen Flickenteppich und befinden sich häufig auch in unmittelbarer Nähe zu bebauten Gebieten. Gleichwohl ist die Produktion beträchtlich: Jährlich werden rund 6 Millionen Flaschen à 0,75 Liter abgefüllt. Davon sind 85 Prozent Merlot.

Wie in anderen Landesteilen laufen auch im Tessin die Fässer bereits über. «Allein bei Rotwein haben wir 33 Monate Lagerbestände – das entspricht einem Konsum von 2,5 Jahren», sagt Andrea Conconi, Direktor von Ticinowine, der Marketing-Organisation der Branche. Ein Monat Lagerbestand entspricht dem langjährigen Mittelwert des Verkaufs in einem Monat. Ideal wären maximal 24 Monate Bestand in den Kellern. Schon im Vorjahr hatte man die Produktion gedrosselt und den Ertrag in den Rebbergen auf 800 Gramm pro Quadratmeter reduziert, zumal wegen des Coronavirus der Konsum eingebrochen war. Geschlossene Beizen und der Mangel an Festen machten sich bemerkbar.

Mehr Touristen helfen der Bilanz

«Glücklicherweise ist es nicht ganz so schlimm gekommen, wie befürchtet», hält Conconi fest. Die Lagerbestände konnten sogar um einen Monat reduziert werden. Der Tourismus im Tessin zog im Laufe des Jahres 2020 und 2021 wieder an. Und die grossen Detailhändler konnten 15 Prozent mehr Tessiner Weine verkaufen. Da müssen sich die Tessiner Winzer bei den Deutschschweizern bedanken. 60 Prozent werden ennet des Gotthards verkauft.

Trotzdem sind die Weinkeller immer noch zum bersten voll. Sollte man die Produktion nicht weiter drosseln? Giuliano Maddalena sieht es anders herum: «Wir produzieren nicht zu viel, wir verkaufen zu wenig.» Doch der Absatz ist eben nicht so einfach, denn die Preise von Tessiner Weinen sind im Vergleich mit ausländischen Importweinen bei vergleichbarer Qualität sehr hoch. «Sogar unsere einheimischen Weinbauern bestellen sich im Grotto einen Barbera aus dem Piemont, weil es günstiger ist», klagte einst der ehemalige Direktor der Winzergenossenschaft Cagi in Giubiasco, Sergio Scalmanini. Zwei Drittel aller konsumierten Weine sind Importweine.

Der Weinkonsum sinkt weiter

Dazu kommt ein Grundproblem für die Branche: Der konstante Rückgang im Weinkonsum. «In den 1980er Jahren trank eine Person im Durschnitt pro Jahr 47 Liter Wein, heute sind es noch 32 Liter», so Andrea Conconi von Ticinowine. Die Weinflasche gehörte gerade im Süden auch am Mittag auf den Tisch. Das sind tempi passati. Gemäss einem Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft wurden landesweit 2020 genau 240 Millionen Liter Wein (ausländischer und Schweizer Herkunft) konsumiert, das bedeutet ein Minus gegenüber 2019 von 5,9 Prozent.