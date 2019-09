Laureus Stiftung: Christoph Bächler neuer National Director Der Zuger Betriebsökonom und langjährige internationale Geschäftsführer übernimmt die Leitung der Förderstiftung Laureus nach zehnjähriger Amtszeit von Evelyn Fankhauser. Raphael Bühlmann

Christoph Bächler (Bild) übernimmt die Geschäftsleitung der Laureus Stiftung Schweiz. Der langjährige internationale Geschäftsführer übernimmt damit die Leitung der Förderstiftung nach zehnjähriger Amtszeit von Evelyn Fankhauser, welche die Stiftung per Ende November verlässt. Das Ziel der Laureus Stiftung Schweiz ist es, mit Hilfe des Sports Kindern und Jugendlichen ein positives und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Gemäss einer Mitteilung der Laureus Stiftung Schweiz vom Mittwoch verfügt Bächler über mehr als 22 Jahre Erfahrung im Management von Unternehmungen und der Leitung von Teams. Sein beruflicher Werdegang habe den studierten Betriebsökonom über verschiedene nationale und internationale Management-Positionen, unter anderem in die Lebensmittel und Optik-Branche geführt. Zuletzt sei er als Geschäftsführer in der Optikindustrie tätig gewesen.

«Wir sind stolz, dass wir mit Christoph Bächler einen sehr erfahrenen und entschlossenen Geschäftsleiter für die Stiftung gewinnen konnten», ist Christian Perschak, Präsident des Stiftungsrates in der Mitteilung zitiert. «Evelyn Fankhauser danken wir sehr herzlich für ihre Treue und ihr langjähriges Engagement.» Fankhauser, die während zehn Jahren die Stiftung leitete, wird Ende November von ihrem Posten zurücktreten. «Die sinnstiftende Arbeit für und mit Kindern hat mich sehr erfüllt», blickt Evelyn Fankhauser zurück. «Nach all den Jahren möchte ich noch einmal eine neue Herausforderung annehmen».