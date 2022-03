Lebensmittelbranche Emmi-CEO Riedener tritt mit Glanzzahlen ab Der Luzerner Milchverarbeiter Emmi konnte starke Zahlen fürs vergangene Jahr präsentieren. Doch der Kostendruck nimmt zu. In der Schweiz steigt nach Ostern der Milchpreis.

Emmi-Hauptsitz in Luzern.

Die Tasche mit «Emmi-Genussmomenten», die der Luzerner Milchverarbeiter im Vorfeld der Pressekonferenz am Freitag verschickte, ist gut gefüllt dieses Jahr: Halbhartkäse aus roher Kuhmilch und Kohlestaub aus Schüpfheim, Mandarinenjoghurt aus dem Baselbiet, ein Haferdrink aus Suhr oder Raclettekäse aus Emmen. Der Inhalt der Tasche steht für das breite Spektrum an Produkten, die Emmi inzwischen im Angebot hat und die letztes Jahr gefragt waren in den verschiedenen Regionen, in denen der Konzern tätig ist. CEO Urs Riedener spricht von einem sehr respektablen Ergebnis. Emmi konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen:

Und auch im Bereich der Nachhaltigkeit konnte Emmi etwa durch die Reduktion von Emissionen, Abfall und Wasserverbrauch Fortschritte erzielen. Im weltweiten Rating der Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) verbesserte der Milchverarbeiter sich von der Bewertung B- zu B und liege damit weiterhin über dem Durchschnitt der Lebensmittelbranche.

Urs Riedener. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Nach Ostern steigt der Milchpreis

Als einer der Höhepunkte 2021 bezeichnete Riedener den Baustart für die neue Käserei in Emmen. Emmi baut dort für 50 Millionen Franken eines der modernsten Käsereigebäude Europas. Die Inbetriebnahme soll Ende 2022 erfolgen. Auch fürs laufende Jahr zeigt sich Emmi vorsichtig optimistisch und geht von einem organischen Umsatzwachstum auf Gruppenstufe von 2,5 bis 3,5 Prozent aus. Der Konzern spürt aber auch die gestiegenen Produktionskosten, durch höhere Energie- und Transportpreise, höhere Preise für Verpackungsmaterial und Rohstoffe. In der Schweiz wurde beispielsweise gerade beschlossen, den Richtpreis für die Milch anzuheben.

Seit Woche hatten die Milchbauern wegen höherer Produktionspreise eine höhere Vergütung für die im Inland verkaufte Milch gefordert. Nun hat nun die zuständige Branchenorganisation BO Milch entschieden, den Richtpreis pro Liter um 5 auf 78 Rappen zu erhöhen. Dieser Preis ist bis Ende Jahr fixiert, sodass 2022 keine weitere Erhöhung mehr möglich ist. In Kraft treten soll die Erhöhung aber nicht per sofort, sondern erst auf Mitte April, da der Detailhandel seine Preise fürs Ostergeschäft bereits geplant hat. Und eine solche Richtpreiserhöhung führt zu höheren Produktpreisen, wie auch Emmi am Freitag bestätigte. Wie beispielsweise Coop auf Anfrage schreibt, wird eine solche Änderung dann wie üblich der Kundschaft weitergegeben. «Es ist davon auszugehen, dass der Liter Milch um 5 Rappen im Verkaufspreis steigen wird», so der Detailhändler.

Käseexport nach Russland geht weiter

Und die Unsicherheiten seien in den letzten Tagen nicht kleiner geworden, fährt Emmi-CEO Riedener mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine am Freitag fort. Dieser könnte auch Konsequenzen für den Käseexport haben. Denn als Antwort auf die Wirtschaftssanktionen, die der Westen 2014 nach der Annexion der Krim verhängt hatte, verbot Russland den Import vieler Lebensmittel aus der EU und Nordamerika. Die Schweiz, die sich den Sanktionen nicht angeschlossen hatte, profitierte.

Gut vier Prozent aller Schweizer Käseexporte gehen nach Russland, siebenmal mehr Käse als vor den Sanktionen. Emmi selbst bietet rund 90 verschiedene Produkte in Russland an. Direkte Auswirkungen der neuen Sanktionen gab es auch am Freitag noch keine. «Wir exportieren Grundnahrungsmittel nach Russland, die primär der Versorgung der breiten Bevölkerung dienen», hatte Sprecher Markus Abt bereits vor einigen Tagen gegenüber dieser Zeitung erklärt. Auf Nachfrage erklärt Emmi, die Risikoüberprüfung in den Bereichen Export, Zahlungsverkehr und Logistik deutlich intensiviert zu haben. Die Entwicklung werde genau beobachtet, auch was die Vorgaben betreffend Sanktionen anbelangt. Zur Frage, wie hoch der Anteil der Käseexporte nach Russland im vergangenen Jahr war, heisst es, dass das Russland-Geschäft insgesamt von vergleichsweise überschaubarer Bedeutung sei.

Enttäuscht wurden derweil all jene, die damit gerechnet hatten, dass Emmi schon bekanntgibt, wer die oder der Nachfolger von Langzeit-CEO Riedener wird. Riedener wird seinen Posten Ende des Jahres bekanntlich abgeben und Konrad Graber als Verwaltungsratspräsident ersetzen. Doch der Konzern will sich noch Zeit lassen: Man habe keinen Druck. Die Suche sei abgeschlossen, wenn man die fähigste Person gefunden habe, heisst es auf Anfrage. Angestrebt werde der Frühling 2022.