Luftfahrt Erholung der Passagierzahlen in Gefahr? Das sind die Folgen des Ukraine-Kriegs für den Flughafen Zürich Der Flughafen Zürich gibt sich trotz des Krieges in der Ukraine in Osteuropa optimistisch in Bezug auf die Reisetätigkeit in diesem Jahr. Doch schon jetzt hat der Militärkonflikt Konsequenzen fürs Geschäft.

Der Flughafen Zürich ist mit steigenden Energiepreisen und annullierten Flügen konfrontiert. Michael Buholzer / KEYSTONE

Ist es eine realistische Einschätzung der Lage oder Zweckoptimismus? Flughafen-Zürich-Direktor Stephan Widrig blickt trotz des russischen Angriffes auf die Ukraine und der labilen, geopolitischen Situation optimistisch in die Zukunft. Natürlich werde der Krieg einen Einfluss auf die Buchungszahlen haben, sagte Widrig am Dienstag bei der Präsentation der Jahreszahlen. Doch langfristig werde die zurückgekehrte Reiselust nach zwei Jahren Pandemie diesen Effekt mehr als auswiegen.

Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Börse spricht allerdings eine andere Sprache. Der Aktienkurs der privatisierten Flughafen Zürich AG ist nach Kriegsausbruch um über 10 Prozent eingebrochen. Finanzchef Lukas Brosi erklärt sich dies mit der allgemeinen Unsicherheit, unter der auch andere Firmen leiden. Die Luftfahrt sei da möglicherweise wie so oft stärker betroffen. Immerhin: Am Tag der Jahreszahlen-Präsentation konnte der Titel wieder zulegen.

Abhängig von der Kriegsentwicklung

Man rechne derzeit mit rund 20 Millionen Passagieren für das laufende Jahr – doppelt so viele als im Vorjahr, aber noch ein Drittel weniger als in der Vor-Corona-Zeit. Dies werde von den eigenen Investoren sogar als konservativ erachtet, sagt Brosi. Aber bei diesem Ausblick handelt es sich natürlich nicht um eine präzise Wissenschaft. Die künftigen Passagierzahlen würden stark davon abhängen, wie stark sich der Krieg auf die internationale Wirtschaft und Geopolitik ausweite.

Zudem besteht die Gefahr, dass Touristen – laut Widrig insbesondere solche aus Nordamerika – in den nächsten Monaten bei ihren Ferienplänen einen Bogen um ganz Europa machen, weil für sie die Gefahrenbeurteilung aus der Ferne schwierig sei. Tatsächlich hat der Krieg schon jetzt erste Konsequenzen auf das Flughafengeschäft.

Weniger Starts: Die Swiss musste bei ihrem Flugplan auf den Ukraine-Krieg reagieren. (KEYSTONE/Christian Merz). Christian Merz / KEYSTONE

Annullierte Flüge: Derzeit gibt es keine Direktflüge von Zürich mehr nach Russland und in die Ukraine. Die Swiss hat diese Verbindungen vergangene Woche eingestellt. Dies ist für den Flughafen als auch für die Lufthansa-Tochter vorerst verkraftbar, machen die Passagiere auf diesen Flugrouten nur 1,5 Prozent der Passagiere am Flughafen Zürich aus. 2021 waren es 150'000 Reisende. Widrig verweist darauf, dass Flüge aus den Kriegsländern aber nach wie möglich seien in die Schweiz – allerdings mit Umsteigeflügen, zum Beispiel über den Nahen Osten oder in Skandinavien.

Flüge von Zürich nach Tokio dauern wegen der Sicherheitsmassnahmen rund 15 Stunden – 3 Stunden mehr als zuvor. Koji Sasahara / AP

Längere Flüge: Schmerzhafter könnten die Konsequenzen für die Airlines und damit auch für den Flughafen in Bezug auf Asien-Flüge sein. Denn wie Swiss-Chef Dieter Vranckx bereits vergangene Woche sagte, dauern die Flüge nach Schanghai, Tokio und Peking nun bis zu drei Stunden länger, da die Ukraine und Russland aus Sicherheitsgründen umflogen werden. Auch für Widrig ist klar, dass sich für die Airlines die Kostenfrage stellt. Einerseits werden dadurch die Tickets teurer. Andererseits kann für derart lange Flüge der Frachtraum nicht komplett beladen werden, wenn die Kabine mit Passagieren voll ist. Fragt sich, inwiefern sich die Asien-Flüge dann für die Airlines noch lohnen.

Höhere Strom- und Energiekosten: Flughafen-Finanzchef Brosi rechnet mit weiter steigenden Kosten bei den Energiepreisen. Diese werden teilweise den Mietern weiterverrechnet. 2021 hätten die Energiekosten 6 Millionen Franken betragen. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten betrugen 381 Millionen. Damit sei dieser Kostenpunkt überschaubar, sagt Brosi. In Zeiten, in denen in der Luftfahrt aber jeder Rappen umgedreht werden muss, schmerzt dies dennoch.

Ein Bild der alten Anlage: 2025 wird die neue Gepäcksortieranlage mit Verspätung fertiggebaut. Ralph Ribi

Die Covid-Pandemie hat zudem bereits zu diversen Projektstopps und -Verschiebungen geführt. So wird die neue Gepäcksortieranlage erst 2025 fertiggestellt sein, die bessere Verknüpfung der beiden Terminals mit mehr Flächen für Passagiere erst 2026 und der Ersatzneubau des Terminal 1 und Dock A wird wohl erst gegen Ende des Jahrzehnts gestartet.

XXL-Bauprojekt in Indien

Für das zurückliegende Jahr ziehen Widrig und Brosi allerdings eine positive Bilanz. Der Wunsch vieler Menschen, wieder Strände, Freunde oder Geschäftskontakte besuchen zu können, sei spürbar. «Wir befinden uns auf einem Weg der langsamen, aber unumkehrbaren Erholung», sagt Widrig. Nach einem Verlust von 69 Millionen Franken 2020 resultierte im vergangenen Jahr noch ein knappes Minus von 10 Millionen, nicht zuletzt dank stark gesenkten Kosten – und dies bei steigenden Passagierzahlen. Und für 2022 werde ein Gewinn angepeilt, sagt Brosi.

Der Flughafen Zürich hat in der indischen Stadt Noida grosse Baupläne. Screenshot: www.flughafen-zuerich.ch

Wichtig seien vor allem die Immobilieneinkünfte gewesen, welche die Einbussen aus dem klassischen Avatik-Geschäft wettmachen konnten. Dazu gehören auch die Mieten der Firmen und Geschäfte im «Circle»-Komplex. Diese würden auch künftig wichtiger werden, genauso wie die Einnahmen aus dem Auslandgeschäft. In Südamerika und in Indien ist der Flughafen Zürich an diversen Flughäfen investiert. Das mit Abstand grösste Projekt ist der Neubau eines Flughafens auf der grünen Wiese in Noida, 80 Kilometer südlich von der indischen Metropole Delhi. Kostenpunkt: 750 Millionen Franken. Die Eröffnung ist per Ende 2024 geplant.