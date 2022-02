Luftfahrt Jetzt muss die «EbnAir» aushelfen: Swiss benötigt mehr Flugzeuge von Helvetic Airways – wegen Personalmangel Die Buchungen für die Sommerferien nehmen im Zuge der Covid-Massnahmenlockerungen stark zu. Die Lufthansa-Tochter ist deshalb daran, den Betrieb hochzufahren - doch die Kapazitäten sind zu knapp. Nun springt Martin Ebners Airline in die Bresche. Das sorgt für Kritik.

Die Crew der Helvetic Airways fliegt wieder öfter im Auftrag der Swiss. Tobias Siebrecht / Helvetic Airways

In Ägypten im Roten Meer planschen oder ein Musical in London besuchen - plötzlich scheint die grosse weite Welt wieder offen. Und das spüren die Reisebüros und Airlines. Die Buchungszahlen nehmen rasant zu, seit der Bundesrat und auch ausländische Regierungen die Lockerung oder Aufgabe zahlreicher Covid-Massnahmen angekündigt haben.

Auch die Swiss ist daran, ihren Betrieb wieder hochzufahren. Doch nun zeigt sich, dass sie für den plötzlichen Buchungsboom nicht genügend gerüstet ist. Wie das Branchenportal Aerotelegraph schreibt, benötigt sie mehr Hilfe ihrer Partnerairline Helvetic Airways als ursprünglich angekündigt. Grund dafür sei der Personalmangel bei der Swiss.

Helvetic einzige Wet-Lease-Partnerin

Statt wie bisher vertraglich vereinbart bis zu acht, kamen bei der Swiss zuletzt nur noch vier Flugzeuge von der Regionalfluggesellschaft des Schweizer Milliardärs Martin Ebner zum Einsatz. Dass es künftig wieder mehr sein sollten, hatte die Swiss bisher nicht kommuniziert. Doch im Sommer verstärkt sie die so genannte Wet-Lease-Partnerschaft wieder. Helvetic führt dabei im Namen der Lufthansa-Tochter Flüge aus mit eigener Maschine und Crew.

Helvetic-Airways-Investor Martin Ebner hat einen harten Vertrag mit der Swiss ausgehandelt. Melanie Duchene / KEYSTONE

Und zwar sind im Sommerflugplan sechs Helvetic-Flugzeuge für die Swiss im Einsatz, wie eine Sprecherin gegenüber dem Portal bestätigt. Und dabei bleibt es möglicherweise nicht. Denn wie in früheren Jahren könnten weitere Helvetic-Flugzeuge bei Bedarf hinzukommen, sagt die Sprecherin. Damit könne man «einerseits Nachfragespitzen in der Hochsaison, andererseits mögliche operationelle Erfordernisse» abdecken.

Grössere Maschinen im Einsatz

Ausserdem kommen nicht nur wie bisher vorgesehen die Embraer-Flugzeuge E190-E2 mit 112 Plätzen zum Einsatz, sondern auch die grösseren E195-E2 mit 134 Plätzen, wie der Luftfahrtdatenanbieter CH Aviation berichtet.

Die Massnahme überrascht insofern, als die Swiss im Mai 2021 einen Kahlschlag verkündet hatte mit einem Abbau von 1700 Stellen und einer Verkleinerung der Flotte um 15 Flugzeuge. Zwar wurde der Rotstift auch bei der Helvetic-Partnerschaft angesetzt, die nur noch vier Flugzeuge für die Swiss operieren konnte. Doch nur schon dieses Outsourcing sorgte beim Personal für Kritik. Schliesslich gilt das Lohnniveau bei der Regionalfluggesellschaft als deutlicher tiefer im Vergleich zur Swiss. Zudem kündigte die Lufthansa alle anderen Wet-Lease-Partnerschaften, nur Helvetic durfte an Bord bleiben.

Swiss-Crew übt Kritik

Tatsächlich ist die Swiss inzwischen wieder auf der Suche nach neuem Personal, auch 334 entlassende Flight Attendants wurden angefragt, ob sie den Dienst wieder antreten möchten. Die Hälfte hat das Angebot angenommen. Geplant sind weitere Neueinstellungen in der Kabine im dreistelligen Bereich. Doch der Markt ist umkämpft. Auch Helvetic benötigt bereits wieder neue Kabinenangestellte.

Aeropers-Sprecher und Swiss-Pilot Thomas Steffen. zvg

«Den geplanten Wet-Lease-Ausbau nehmen wir vorerst so zur Kenntnis», sagt Thomas Steffen, Sprecher des Swiss-Pilotenverbands Aeropers. Ob diese Massnahme aber zu einer verbesserten Stimmung beitrage, wenn sich die eigenen Angestellten gleichzeitig zu einer verordneten Arbeitszeitreduktion bereit erklärt hätten, sei hingegen fraglich. Die künftige Ausgestaltung der Helvetic-Partnerschaft dürfte denn auch ein Thema bei den laufenden Verhandlungen der Swiss-Piloten für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag sein. Der aktuelle läuft Ende März ab.

Kritik ertönt auch von der Gewerkschaft Kapers, die das Kabinenpersonal vertritt: «Es ist sehr bedauerlich, dass 334 Flight Attendants entlassen wurden und über 300 in Frühpension gingen, trotz Kurzarbeit, um schlussendlich mitansehen zu müssen, wie ein paar Monate später wieder Angestellte im dreistelligen Bereich werden sollen», sagt Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss. Sie erwarte von der Swiss, dass sie primär die eigenen Arbeitsplätze sichere anstatt sie an kostengünstigere Firmen zu verlagern. «Soziale Verantwortung sieht anders aus.»

Fragt sich zudem, ob die Swiss angesichts der inzwischen optimistischeren Aussichten in der Aviatik, an ihrem Flotten-Abbauplan festhält. Die Swiss möchte diese Frage nicht beantworten und verweist auf die Jahresmedienkonferenz am 3. März.