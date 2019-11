LUKB-Verwaltungsrätin soll auch in den Mobimo-VR An der der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 soll Martha Scheiber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Die 54-Jährige wird auf Wilhelm Hansen folgen.

(cg) Luzern Nach elf Jahren im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG stellt sich Wilhelm Hansen an der ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2020 nicht zur Wiederwahl. Wie die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Luzern in einer Mitteilung schreibt, schlägt der Verwaltungsrat Martha Scheiber als seine Nachfolgerin vor. Die 54-Jährige war bis 2019 Leiterin Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Pax Holding. Sie hat an der ETH Zürich Physik und an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft studiert. Seit 2014 ist sie Verwaltungsrätin der Luzerner Kantonalbank.

Der Mobimo-Verwaltungsrat zeigt sich überzeugt, dass Scheiber mit ihrer langjährigen Erfahrung in diversen Bereichen und ihrem Hintergrund einen idealen Neuzugang darstellt, heisst es in der Mitteilung.