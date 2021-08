Luzern Die Suva bekommt eine neue Personalchefin Nathalie Leschot wird Nachfolgerin von Jacqueline Wüthrich, die sich selbständig gemacht hat.

Nathalie Leschot wird Leiterin Human Resources bei der Suva. Bild: PD

Die Unfallversicherung Suva mit Sitz in Luzern befindet sich gerade in einem umfangreichen Umbau. Im Rahmen des Programms «Smart Care» wird die Abwicklung der Unfallfälle teilweise automatisieren. Dies führt zur Streichung von 170 Vollzeitstellen bis zum Jahr 2027. Etliche Mitarbeitende erhalten zudem neue Funktionen und damit neue Arbeitsverträge. Parallel läuft unter dem Namen «Structuro» eine Neuorganisation, bei der die Zuständigkeiten beim Schadenmanagement angepasst und auf das digitale Schadenmanagement ausgerichtet werden.

Mitten in diesem Umbau bekommt die Suva nun eine neue Personalchefin. Für die rund 4370 Mitarbeitenden ist neu Nathalie Leschot zuständig. Sie übernimmt am 9. August die Funktion der Leiterin Human Resources. Diese Abteilung hiess früher Personal und Logistik und wurde von Jacqueline Wüthrich geführt. Wüthrich hatte diese Funktion vor drei Jahren übernommen. Nun habe sie sich für die Selbständigkeit entschieden und sei per 31. Mai 2021 aus der Suva ausgetreten, erklärt eine Sprecherin.

Die Bielerin spricht drei Sprachen fliessend

Während der vergangenen zehn Jahre leitete Nathalie Leschot die Abteilung Personelles der Stadt Biel. Dort begleitete sie insbesondere die Transformation zur Digitalisierung der Abteilung Human Resources, stärkte die Rolle im Unternehmen und trieb die Weiterentwicklung der damit verbundenen Dienstleistungen voran, erklärt die Suva in einer Mitteilung. Zuvor war die Bielerin am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung in leitender Funktion, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Generalsekretariats für die Unternehmensentwicklung zuständig war. Die 48-Jährige spricht fliessend die drei Amtssprachen.

Laut Mitteilung freut sie sich auf die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf die Suva zukommen, insbesondere in den Themengebieten der Prävention und im Schadenmanagement. «Für mich ist entscheidend, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, unabhängig ihres beruflichen, kulturellen oder sprachlichen Kontextes», erklärt Nathalie Leschot.