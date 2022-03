Luzern Ein Jahr mit zwei Gesichtern: Die Swiss Steel Group schafft es wieder in die schwarzen Zahlen Während das erste Semester der Swiss Steel Group von der Nachfrageerholung geprägt war, belasteten später hohe Energiepreise das Ergebnis.

Das Stahlwerk Steeltec in Emmenbrücke gehört zur Swiss Steel Group mit Sitz in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (12. März 2021)

Kaum ein anderes Unternehmen im Kanton Luzern dürfte mehr Strom verbrauchen als die Swiss Steel Group. Das Werk Steeltec am Standort Emmenbrücke produziert Stahl aus Schrott – der sogenannte Elektrolichtbogenofen benötigt ausserordentlich viel Strom. Wenn die Energiepreise monatelang verrückt spielen, wie dies aktuell der Fall ist, belastet dies einen Stahlkocher wie Swiss Steel enorm.

Das ist aber nicht das einzige Problem des börsenkotierten Konzerns: Auch Rohstoffe werden teurer, und Störungen in der Lieferkette der Automobilindustrie, die durch die Knappheit an Halbleitern ausgelöst wurden, beeinträchtigten das Auftragsvolumen.

In der Mitte des Jahres wechselte auch der CEO

All diese negativen Faktoren setzten ungefähr ab Mitte des vergangenen Jahres ein. In der ersten Jahreshälfte 2021 profitierte die Swiss Steel Group hingegen von der starken Markterholung nach Aufhebung der Coronamassnahmen. Die Umsätze normalisierten sich ab Anfang 2021, was vor allem auf die Nachfrageerholung in der Automobilindustrie zurückzuführen sei, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im Verlauf des ersten Halbjahres weitete sich dieser positive Trend auf den Anlagen- und Maschinenbau aus.

Dank dem guten ersten Semester konnte das Unternehmen schliesslich das schwierige zweite Halbjahr einigermassen unbeschadet überstehen: Die Swiss Steel Group hat es letztes Jahr letztlich wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Nach einem negativen Konzernergebnis von über 310 Millionen Euro im 2020 resultiert nun ein Plus von 50,3 Millionen Euro:

Auch der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) lag mit 191,6 Millionen Euro deutlich im Plus (Vorjahr: -68,9 Mio.). Den Umsatz hat der Luzerner Stahlkonzern auch dank höherer Preise um 39,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro verbessert; auch bei der Absatzmenge konnte die Swiss Steel Group mit einem Plus von 21 Prozent markant zulegen. Allerdings stieg die Nettoverschuldung leicht um 80,6 Millionen Euro auf insgesamt 720,5 Millionen Euro.

Ein Jahr mit zwei Gesichtern war 2021 auch deshalb, weil mit Frank Koch per 1. Juli 2021 ein neuer CEO die Verantwortung übernommen hat. Sein Vorgänger Clemens Iller, seit 2014 CEO, verliess das Unternehmen per 30. Juni. Das deutsche «Manager-Magazin» bezeichnete Koch vor ein paar Jahren als «Nachwuchsstar der heimischen Stahlindustrie». Sein gesamtes Berufsleben habe der gebürtige Aachener in der Stahlindustrie verbracht, die meiste Zeit davon im Vertrieb. «Wir sind stolz darauf, dass wir im Jahr 2021 einen starken Geschäftsaufschwung mit deutlich erhöhter Rentabilität verzeichnen konnten», liess sich Koch am Dienstag zitieren.

Um Viktor Vekselberg bleibt es ruhig

Auf Fragen zur Aktionärsstruktur oder zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates ging Koch bei der Präsentation der Zahlen nicht ein. Dies sei Sache des Verwaltungsrates beziehungsweise der Generalversammlung. In den letzten Jahren ist es wiederholt zu Abgängen im Aufsichtsgremium gekommen. Am Dienstag wurden nun Vertraute des neuen Aktionärs Peter Spuhler für den Verwaltungsrat nominiert. Der Thurgauer Unternehmer ist im Mai 2021 bei Swiss Steel eingestiegen. Er kaufte über seine PCS Holding zunächst rund 10 Prozent der Swiss-Steel-Aktien von Bigpoint des Amag-Besitzers Martin Haefner. Aktuell hält PCS 11,8 Prozent. Mit dem Einstieg von Spuhler wurde damals ein Konflikt um den Aufstieg von Haefner zum Hauptaktionär beigelegt. Haefners Bigpoint Holding hält derzeit etwas mehr als 41 Prozent der Aktien.

Mit keinem Wort erwähnt wurde am Dienstag Viktor Vekselberg. Der russische Investor und Aktionär lieferte sich in den letzten Jahren mehrmals einen Machtkampf mit Martin Haefner; letztlich musste er sich mit einem kleineren Anteil am Unternehmen zufrieden geben. Vekselberg steht seit 2018 auf der US-Sanktionsliste. Seit Ausbruch des Ukrainekriegs sind keine neuen Sanktionen gegen ihn ausgesprochen worden. Swiss Steel selbst liess am Dienstag verlauten, dass die Auswirkungen des Kriegs «noch nicht bestimmbar» seien.

Unfälle in Emmenbrücke und Frankreich

Der Konzern berichtete zudem über einen tragischen Unfall im Werk im französischen Ugine Anfang Januar, bei dem ein 38-jähriger Mann ums Leben kam. Infolgedessen seien die Schmelz- und Giessanlagen derzeit nicht in Betrieb; sie sollen voraussichtlich erst Ende des zweiten Quartals 2022 wieder anlaufen. Anfang Oktober 2021 war es auch im Werk in Emmenbrücke zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 55-jähriger Mann bei Rangierarbeiten tödlich verletzt wurde.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ebitda im Bereich von 160 bis 200 Millionen Euro.