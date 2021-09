Luzern Neuer CEO für Les Ambassadeurs und Watches of Switzerland Philipp Budiman übernimmt von Joachim Ziegler.

Philipp Budiman. Bild: PD

Philipp Budiman hat die CEO-Funktion bei Les Ambassadeurs und Watches of Switzerland übernommen. Wie es in einer Mitteilung des Luzerner Uhrenhändlers heisst, ist der E-Commerce- und Onlinemarketing-Experte seit dem 1. September 2021 Geschäftsführer beider Unternehmen. Er verantwortet in dieser Funktion federführend die Ressorts Vertrieb und Marketing. Beide Firmen zusammen beschäftigen rund 100 Mitarbeitende.

Philipp Budiman war zuletzt als Geschäftsführer bei Montredo tätig. Die Onlineplattform für Uhren mit Sitz in Berlin wurde 2012 von ihm gegründet. Sein Vorgänger bei Les Ambassadeurs und Watches of Switzerland war Joachim Ziegler, der die Funktion zehn Jahre lang inne hatte. Die «Handelszeitung» hatte Ende August berichtet, dass Ziegler das Unternehmen per sofort verlassen hat. (mim)