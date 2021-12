Eigenmittel Luzerner Kantonalbank will ihr Eigenkapital um bis zu 500 Millionen Franken erhöhen – Kanton Luzern zieht mit Kundenbedürfnisse decken, nachhaltig wachsen, Handlungsfreiheit wahren – das sind die Gründe, warum die Luzerner Kantonalbank ihr Eigenkapital erhöhen will. Der Kanton Luzern zieht mit 308 Millionen Franken mit.

Die Eigenkapitalerhöhung erfolgt wie Ausgabe neuer Namenaktien. Bild: Patrick Hürlimann

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ist mit ihrer geschäftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre zufrieden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Nun plant die LUKB zur Stärkung ihrer Eigenmittel (heute rund 3 Milliarden Franken) eine Kapitalerhöhung über maximal 500 Millionen Franken. Einerseits können laut Mitteilung so Kundenbedürfnisse abgedeckt und ein nachhaltiges Wachstum erzielt werden. Die LUKB sichere damit andererseits ihre langfristige Handlungsfreiheit vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren verschärften Eigenmittelvorschriften für Banken.

Die Kapitalerhöhung erfolgt via Ausgabe neuer Namenaktien. Als Hauptaktionär der LUKB wolle der Kanton Luzern, so die Mitteilung der LUKB, die ihm bei der Kapitalerhöhung zustehenden Bezugsrechte vollständig ausüben. Der Anteil des Kantons bleibe damit unverändert bei 61,5 Prozent.

In einer eigenen Mitteilung unterstützt der Kanton Luzern die Kapitalerhöhung, weil sie sowohl für die Bank als auch für den Kanton «Vorteile bringt». Der Kanton nehme mit rund 308 Millionen Franken an der Aktienkapitalerhöhung teil.

Aktuell erhält der Kanton Luzern, wie aus seiner Mitteilung hervorgeht, mit dem Aktienanteil von 61,5 Prozent pro Jahr rund 84 Millionen Franken. Nach der Aktienkapitalerhöhung seien aufgrund des grösseren Aktienbestandes erhöhte Ausschüttungen an den Kanton Luzern zu erwarten.

Die für die Kapitalerhöhung notwendigen Beschlüsse werden an der Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank vom 14. April 2023 traktandiert. Das Vorhaben fliesse in den Aufgaben- und Finanzplan 2023-2026 ein, der dem Kantonsrat im Herbst 2022 vorgelegt werde. (lil)

Grüne wollen weniger Beteiligung, dafür Klimafonds

Wenige Stunden, nachdem die LUKB und der Kanton Luzern ihre Mitteilungen verschickt haben, veröffentlicht die Fraktion Gründe/Junge Grüne Luzern eine Stellungnahme: Die Fraktion sehe die 308-Millionen-Beteiligung des Kantons an der Kapitalerhöhung «sehr kritisch». Besser wäre ihrer Meinung nach eine niedrigere Beteiligung, etwa um 100 Millionen Franken, und dafür eine Einzahlung des Restbetrages in einen Klimafonds. Damit würden, so die Mitteilung, die für das Stimmrecht relevanten Mehrheitsverhältnisse nicht tangiert und im gleichen Zuge könnten die Klimaziele umgesetzt werden.