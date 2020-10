Luzerner Kantonsräte fordern: Keine Steuergelder für das WEF

(fmü) Die Kantonsräte Jonas Heeb und Samuel Zbinden (Junge Grüne) fordern in einem Vorstoss, dass der Kanton Luzern keine Steuergelder für das World Economic Forum (WEF), welches vom 18. bis 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock und in Luzern stattfinden wird, aufwendet. Das schreiben die beiden Politiker in einer Mitteilung vom Mittwoch. Für die Jungen Grünen des Kantons Luzern sei es inakzeptabel, «dass die undemokratische Despoten-Veranstaltung mit Luzerner Steuergeldern bezahlt werden soll – mitten in einer finanziell schwierigen Zeit für den Kanton», schreiben Heeb und Zbinden.

Darum ihre Forderung: Die für den Kanton entstandenen Kosten sollen dem Veranstalter weiterverrechnet werden. Ausserdem solle die Luzerner Bevölkerung nicht in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. «Das Inseli, die Uni, der Europaplatz und das gesamte Bahnhofgebiet müssen auch während des WEF frei zugänglich bleiben», wird Samuel Zbinden in der Mitteilung zitiert.