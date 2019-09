Luzerner Kapselhotel strebt Expansion an

Bildstrecke

So sieht das erste Kapselhotel der Schweiz in Luzern aus

Seit Donnerstag gibt es auch in der Schweiz ein Kapselhotel: Am Hirschengraben 40 in Luzern. Hier werden kleine Schlafräume, sogenannte Kapseln, anstelle der herkömmlichen Hotelzimmer angeboten. Das Konzept kennt man vor allem aus Japans Grossstädten.