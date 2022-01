Backwarenhersteller Hug kündigt Preiserhöhungen an

Malters Hug mit neuer Doppelspitze: Dar-Vida und Co. sind nun komplett in Frauenhand

Beim Gebäckhersteller Hug in Malters kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Andreas Hug übernimmt das Verwaltungsratspräsidium. In der operativen Doppelspitze mit seiner Nichte Anna Hug rückt für ihn eine Frau nach. Diese gehört nicht zur Familie.