Malters Trotz Guetzli- und Zwieback-Boom: Backwarenhersteller Hug leidet unter Corona Das Geschäftsjahr von Hug zeigt sich zweigeteilt. Einerseits profitierte der Luzerner Backwarenhersteller von der Nachfrage nach Guetzli, Zwieback und Dar-Vida. Das Gastro- und das Exportgeschäft haben aber stark gelitten.

Anna und Andreas Hug, Co-Geschäftsleitungsduo der Hug AG, in der Dar-Vida-Produktion in Malters. Bild: Thomi Studhalter

Im Coronajahr 2020 haben Schweizerinnen und Schweizer zu Hause so viele Guetzli gegessen wie schon lange nicht mehr. Laut Daten des Marktforschers Nielsen wuchs der Gesamtumsatz im Schweizer Guetzlimarkt letztes Jahr um 8 Prozent. «Mit Wernli haben wir den Markt angetrieben», sagt Anna Hug, Co-Chefin des Backwarenherstellers Hug in Malters. Sie informierte am Donnerstag an einer virtuellen Medienorientierung über das vergangene Geschäftsjahr. Seit einem Jahr leitet sie das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Onkel Andreas.

Laut Anna Hug wuchs der Umsatz mit Wernli-Guetzli letztes Jahr um 11 Prozent. Ebenfalls zulegen konnte Hug mit Produkten, die lange haltbar sind. Dazu zählen vor allem Zwieback und Dar-Vida. Erstmals seit langem sei der Schweizer Markt für Cracker im vergangenen Jahr zwar nicht stark gewachsen, berichtete Anna Hug. «Wir konnten mit Dar-Vida trotzdem um 6 Prozent zulegen», so die Co-Chefin. Der wichtigste Geschäftsbereich von Hug ist der Schweizer Detailhandel. Hier konnte Hug letztes Jahr auch dank des Guetzli-Booms um 5 Prozent wachsen. Anna Hug führt dies darauf zurück, dass die Menschen öfters zu Hause waren und auch der Einkaufstourismus zeitweise zum Erliegen kam.

Exportgeschäft um mehr als die Hälfte eingebrochen

Aber Corona hat auch eine andere Seite. Normalerweise ist das zweite Standbein des Unternehmens, das Gastronomie-Geschäft, ein Wachstumstreiber. Doch in diesem Bereich musste Hug heuer einen Umsatzrückgang um 30 Prozent hinnehmen, in der Schweiz gab es ein Minus um 20 Prozent. Man sei mit einem «hellblauen Auge» davongekommen, sagte Anna Hug. Andere Marktakteure seien viel stärker betroffen gewesen. Das habe auch damit zu tun, dass Hug zwar zum Beispiel kaum Hotels und Cateringfirmen beliefern konnte, stattdessen aber das Geschäft mit Spitälern oder Pflegeheimen gut lief und im Bäckereibereich ein Plus resultierte.

Neben Guetzli, Zwieback und Crackers stellt Hug auch Tartelettes her, also kleine Tortenböden für Desserts. Unter normalen Umständen machen diese Tartelettes mehr als die Hälfte des Export-Umsatzes aus, pandemiebedingt brach dieser aber 2020 um 60 Prozent ein. «Anfänglich waren die Lieferketten nach Asien unterbrochen. Gegen Ende Jahr erholten sich die Umsätze aber gerade in Asien, wo die Pandemie aktuell kaum mehr spürbar ist», so Anna Hug.

Insgesamt muss Hug beim Umsatz einen Rückgang um 10 Prozent auf 110,9 Millionen Franken hinnehmen. Dank dem Wachstum der Biscuits-Produktion sank die produzierte Jahrestonnage lediglich um 4 Prozent auf 9326 Tonnen. Anna Hug sprach von einem unüblich tiefen Umsatz; normalerweise habe man in den letzten Jahren 3 bis 4 Millionen Franken mehr Umsatz gemacht pro Jahr. «Wir haben wieder das Niveau von 2015 erreicht. Alles, was wir in der letzten Strategieperiode an Wachstum generiert haben, ist jetzt auf einmal weg», so Anna Hug. Sie zeigt sich aber überzeugt, dass der Umsatz bald wieder anziehen werde. «Aber wir wissen nicht wie schnell.»

Zusammenlegung der Wernli-Produktion schreitet voran

Visualisierung des neuen Backhauses in Malters.

Visualisierung: Hug AG

Schnell vorwärts kommt Hug dafür mit der Einrichtung des neuen Backhauses in Malters. Bekanntlich ist das Unternehmen derzeit dabei, die Wernli-Produktion vom solothurnischen Trimbach nach Malters zu verlegen. Hug investiert bis 2023 insgesamt 80 Millionen Franken und verlegt im Verlauf dieses Jahres rund 150 Arbeitsplätze von Trimbach nach Malters. Die Produktionsmenge in Malters soll verdoppelt werden. Es sei geplant, den Neubau bis im Sommer abzuschliessen. Derzeit wird er mit Produktionsanlagen bestückt. Hug hatte den Umzug bereits 2017 angekündigt.