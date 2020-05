Bis zu 20'000 Jugendliche finden keine Lehrstelle – warum die Berufslehre in der Coronakrise versagen könnte Die Berufslehre wird fünf Jahre brauchen bis der Coronaschock überwunden ist. Die Kantone sind gefordert.

Sie haben eine Lehrstelle: Coiffeuse-Lernende schneiden und frisieren Haare unter Aufsicht einer Betreuungsperson. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Schweiz sorgt sich um ihre Berufsbildung. Dessen sonstige Stärke – die Nähe zu den Unternehmen – könnte in der Coronakrise zur Schwäche werden. Gebeutelte Unternehmen dürften weniger Lehrstellen anbieten, Tausende von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz da stehen.

Die Berufsbildung hat zwar schon andere Krisen überstanden. Doch die anstehende Rezession könnte die schwerste werden seit der grossen Depression in den 1930er-Jahren. Ein Härtetest steht bevor. Bundesrat Guy Parmelin hat bereits eine Taskforce einberufen.

Die Folgen werden fünf Jahre lang zu spüren sein

Erst im Jahr 2025 wird die Coronakrise ausgestanden sein in der Berufsbildung. Das ist eine Erkenntnis aus einer neuen Studie der Universitäten von Bern und Zürich. Eine andere Erkenntnis lautet: Im Vergleich zu einer Welt ohne Coronavirus werden in den nächsten fünf Jahren total 5000 bis 20'000 weniger Lehrverträge abgeschlossen.

Bildungsökonom Stefan Wolter

Sandra Ardizzone / SON

Bis zu 20'000 Jugendliche würden also ohne eine Lehrstelle dastehen. In der Wirtschaft wird kein Platz für sie vorhanden sein. Die Kantone geraten unter Zugzwang. Sie müssen den Jugendlichen eine andere Ausbildung anbieten. Stefan Wolter, Mitautor der Studie und Professor der Universität Bern, sagt:

«Dafür werden die Kantone riesige Anstrengungen unternehmen müssen.»

Zum Problem wird vor allem der Faktor Zeit. Viele Jugendliche könnten diese Krise nicht mehr aussitzen, wie es noch in der Finanzkrise möglich war: ein einziges Brückenjahr würde nicht mehr reichen. Wolter: «Schulisch schwache Schüler riskieren, mehrere Jahre in Zwischenlösungen stecken zu bleiben.»

Lösung in der Not? Auf Traumlehrstelle verzichten

Könnte am Ende doch alles besser ausgehen als befürchtet? In der Studie wurde die Vergangenheit angeschaut. Was passierte mit der Zahl der Lehrverträge, wenn die Wirtschaft gut oder schlecht lief? Was, wenn die Arbeitslosigkeit sank oder stieg? Aus der Vergangenheit wurde eine Vorhersage für die nächsten Jahre abgeleitet: Wenn die offiziellen Prognosen für Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit zutreffen, gibt es bis zu 20'000 Lehrverträge weniger.

Doch was in der Vergangenheit galt, muss nicht unbedingt für die Zukunft verhalten. So könnten beispielsweise die Kantone mehr tun als in der Vergangenheit. Sie könnten sich noch stärker darum bemühen, dass erfolgreiche Betriebe mehr Lehrstellen schaffen.

Oder die Lehrlinge könnten weniger wählerisch sein. In der Vergangenheit war es oft so, dass es nicht an Lehrstellen an sich mangelte. Es gab sogar ein Überangebot. Sondern es fehlte an jenen Lehrstellen, die die Jugendlichen auch haben wollten: an den «Traumlehrstellen».