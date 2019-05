Medidata aus Root steigert Umsatz An der Generalversammlung wählten die Aktionäre des IT-Dienstleisters ausserdem neue Verwaltungsräte. Livio Brandenberg

Logo von Medidata. (Bild: Screenshot)

Das IT-Unternehmen Medidata erzielte 2018 einen Umsatz von 21,745 Millionen Franken, was einer Steigerung von 6 Prozent entspricht. Auch die Anzahl elektronisch transportierter und verarbeiteter Dokumente sei weiter angestiegen, von 59,7 Millionen auf 66,2 Millionen (+11 Prozent), heisst es in einer gestrigen Mitteilung der Firma mit Sitz im D4 Business Village in Root.

Der Informatikdienstleister betreibt heute gemäss eigenen Angaben eines der grössten elektronischen Netzwerke im Schweizer Gesundheitswesen. Demnach gehören dem Netzwerk unter anderem fast alle Krankenversicherer, Apotheken, Spitäler, ein Grossteil der Labors sowie 11'000 Ärzte, 16 Kantone, über 567 Spitexorganisationen, über 275 Alters- und Pflegeheime und zahlreiche weitere Akteure an.

An der Generalversammlung am Donnerstag in Luzern wurde Hans-Jürg Bernet für weitere drei Jahre als Verwaltungsratspräsident gewählt, wie es weiter heisst. In ihrem Amt für weitere drei Jahre bestätigt wurden die Verwaltungsräte Andreas Dummermuth, Benno Fuchs, Thomas J. Grichting und Felix Weber.

Neu ins Gremium gewählt haben die Medidata-Aktionäre Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin des Spitalverbands H+, für eine Amtsperiode von drei Jahren anstelle des aus H+ ausgetretenen Bernhard Wegmüller. Weiter erfolgte die Neuwahl von Patrick Bühlmann von der Zürich Versicherung, für eine Amtsperiode von drei Jahren anstelle der aus der Zürich Versicherung ausgetretenen Flavia Ludin.