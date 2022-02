Medien Cina, Cina, Cina! Der Verwaltungsratspräsident der SRG und seine Mitstreiter haben mit dem Lohnentscheid den Medien insgesamt geschadet. Matthias Ackeret Drucken Teilen

SRG-Präsident Jean-Michel Cina (l.) zusammen mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand bei einer Pressekonferenz zur "No Billag Initiative" am 4. März 2018. Anthony Anex / KEYSTONE

«China, China, China», seufzte in den Sechzigern der deutsche Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Wohl zu Recht. Doch nun existiert eine helvetische Adaption dieses Kalauers: «Cina, Cina, Cina».

Mit dem Entscheid, die Boni des SRG-Kaders abzuschaffen, dessen Fixlöhne aber um einen Fünftel zu erhöhen, haben Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina und sein Team nicht nur die Halbierungsinitiative der SVP forciert, sondern möglicherweise auch noch das Medienpaket, über das dieses Wochenende abgestimmt wird, mitbeerdigt. Was unfair wäre: schliesslich betrifft dieses die SRG nicht einmal. Doch die Medien werden in dieser aufgeheizten Zeit allesamt in den gleichen Topf geworfen.

Die Frage stellt sich nur, warum fällt die oberste SRG-Führung ausgerechnet jetzt einen solchen unsensiblen Lohnentscheid? Naivität ist es kaum, dafür ist Cina als langjähriger Walliser Staatsrat zu lange im Geschäft. Eventuell wollte der Politfuchs im Windschatten der Medienabstimmung schnell ein unpopuläres Geschäft durchdrücken. Wie ein Zauberer, der mit der rechten Hand im Hosensack rumfummelt, während sich das Publikum auf das Kaninchen in der linken fokussiert. Dummerweise wurde dies durch die Enthüllung von CH Media vermasselt.

Cina hat 2003 als CVP-Fraktionschef bei Blochers Wahl in den Bundesrat den Rücktritt von Ruth Metzler mitbeeinflusst, während Joseph Deiss im Amt bleiben durfte. Bereits drei Jahre später trat dieser zurück, Nachfolgerin wurde Doris Leuthard, die als Medienministerin die Wahl ihres Parteikollegen Cina zum SRG-Präsidenten mitverantwortete. Verschwörungstheorie, Zufall oder politische Strategie?

Was jedenfalls klar ist, China wie Cina denken langfristig. Meistens jedenfalls.