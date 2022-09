Medien Deutsche vs Schweizer Politiker: Was Robert Habeck von Alain Berset unterscheidet Medien aller Länder lieben eloquente Politiker. Sie loben sie hoch bis zur Verklärung. Was die schweizerischen aber von den deutschen Medien unterscheidet: Es fehlt ihnen der letzte Biss. Christian Mensch Drucken Teilen

Robert Habeck und Alain Berset. Keystone/Sandra Ardizzone

Robert Habeck ist den Deutschen, was uns Alain Berset ist: Der Magistrat, der uns die Welt so erklärt, dass wir zumindest kurzfristig meinen, verstanden zu haben, wie Welt funktioniert. Berset hat die Schweiz durch die Pandemie geführt, Habeck das nördliche Nachbarland durch die «Zeitenwende» moderiert.

Wer das Publikum in den Bann zu ziehen vermag, der fasziniert die Medien umso mehr. Was für die Umschwärmten nicht unproblematisch ist: Sind sie anfänglich nur gute Kommunikatoren, mutieren sie in der Berichterstattung zu Heilsgestalten. Das Lob driftet ab in Lobhudelei. Doch ist der Sockel erst hoch genug, auf den die Habecks und Bersets gestellt sind, ist deren Demontage bloss eine Frage der Zeit.

Habeck hat diese Woche den Anlass dazu gegeben, als er in einer TV-Show unbeholfen über das Backen kleinerer Brötchen improvisierte. Die Häme war ihm von der Opposition ebenso gewiss wie von der breiten Schar wendehälsiger Medienschaffender. Oder wie es in England heisst: «The bigger they come, the harder they fall.»

Das unterscheidet Deutschland von der Schweiz: Die helvetischen Medien bleiben selbst im Lob verschämt euphorisch. Dafür bleibt die Kritik eine mit angezogener Handbremse.

Ein deutscher Minister, der von Militärjets vom Himmel geholt wird und Minister bleibt, ist undenkbar. Ein Schweizer Minister kann obendrauf aus persönlicher Befindlichkeit gegen eine Handyantenne opponieren.